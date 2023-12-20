Рабочая группа по СВО отправила президенту Владимиру Путину десятый доклад

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
По словам руководителя группы, секретаря генерального совета «Единой России», в доклад вошли инициативы, касающиеся дополнительных мер поддержки и корректировки действующих механизмов оказания помощи участникам СВО, пишет ФедералПресс.
«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО — на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами», — заявил Андрей Турчак.
Кроме того, рабочая группа предлагает пересмотреть порядок получения медпомощи ветеранами и инвалидами боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Он указал, что сегодня в законе право на внеочередное медицинское обслуживание есть, но нет конкретных правил его получения, поэтому ветераны попадают к медикам на общих условиях.
Рабочая группа отмечает, что необходимо приравнять к членам семьи военнослужащего тех детей, которые достигли 18-летия и окончили школу, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
«Сейчас такие дети, окончившие школу, но ещё не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий», — сказал Андрей Турчак.
В докладе предлагается утвердить расширенные гарантии и меры поддержки членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также в число новых инициатив вошло предложение об отмене госпошлины за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
В докладе президенту Андрей Турчак также сообщил о принятых в декабре законах, инициированных рабочей группой: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организаций, трудоустраивающих ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.
Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак напомнил, что ровно год назад Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы.
«За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе», — подчеркнул Андрей Турчак.