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Рабочая группа по СВО отправила президенту Владимиру Путину десятый доклад

Рабочая группа по СВО отправила президенту Владимиру Путину десятый доклад

20 декабря 2023, 17:56
Фото: ER.RU
Рабочая группа по вопросам СВО направила главе государства Владимиру Путину десятый по счету доклад. Он предусматривает решение ряда серьезных проблем, с которыми часто сталкиваются участники специальной военной операции и их семьи.

По словам руководителя группы, секретаря генерального совета «Единой России», в доклад вошли инициативы, касающиеся дополнительных мер поддержки и корректировки действующих механизмов оказания помощи участникам СВО, пишет ФедералПресс.

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО — на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами», — заявил Андрей Турчак.

Кроме того, рабочая группа предлагает пересмотреть порядок получения медпомощи ветеранами и инвалидами боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Он указал, что сегодня в законе право на внеочередное медицинское обслуживание есть, но нет конкретных правил его получения, поэтому ветераны попадают к медикам на общих условиях.

Рабочая группа отмечает, что необходимо приравнять к членам семьи военнослужащего тех детей, которые достигли 18-летия и окончили школу, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

«Сейчас такие дети, окончившие школу, но ещё не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий», — сказал Андрей Турчак.

В докладе предлагается утвердить расширенные гарантии и меры поддержки членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также в число новых инициатив вошло предложение об отмене госпошлины за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

В докладе президенту Андрей Турчак также сообщил о принятых в декабре законах, инициированных рабочей группой: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организаций, трудоустраивающих ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.

Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак напомнил, что ровно год назад Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы.

«За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе», — подчеркнул Андрей Турчак.

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