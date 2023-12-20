Проломил баннер: в Уфе пожарная машина попала в страшное ДТП

На пересечении Сочинской и Пугачева в Уфе, возле знаменитого Монумента Дружбы, вечером 19-го декабря зафиксировали аварию между легковым автомобилем и транспортным средством специального назначения. Спецтранспорт врезался в ограждение. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Сведения о произошедшем на данный момент уточняются.