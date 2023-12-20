mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Автомобиль пожарной охраны проломил ограждение в Уфе

Проломил баннер: в Уфе пожарная машина попала в страшное ДТП

20 декабря 2023, 03:31
Фото: Телеграмм-канал «Уфа с огоньком»

Автомобиль пожарной охраны проломил ограждение в Уфе

Кадры инцидента попали в соцсети.

На пересечении Сочинской и Пугачева в Уфе, возле знаменитого Монумента Дружбы, вечером 19-го декабря зафиксировали аварию между легковым автомобилем и транспортным средством специального назначения. Спецтранспорт врезался в ограждение. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Сведения о произошедшем на данный момент уточняются.

Из сообщения телеграмм-канала Mash-batash стало известно, что в аварии пострадали два человека: женщина-пассажир из Volkswagen получила, по предварительным данным, ушиб позвоночника, а один из сотрудников пожарной службы испытал черепно-мозговую травму.

#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда
Вчера, 06:43
Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой
Вчера, 10:56
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Вчера, 07:57
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Сегодня, 04:48
Снегопады и плюсовая температура: какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Сегодня, 06:21
В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК
Вчера, 04:51