Проломил баннер: в Уфе пожарная машина попала в страшное ДТП

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
На пересечении Сочинской и Пугачева в Уфе, возле знаменитого Монумента Дружбы, вечером 19-го декабря зафиксировали аварию между легковым автомобилем и транспортным средством специального назначения. Спецтранспорт врезался в ограждение. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Сведения о произошедшем на данный момент уточняются.
Из сообщения телеграмм-канала Mash-batash стало известно, что в аварии пострадали два человека: женщина-пассажир из Volkswagen получила, по предварительным данным, ушиб позвоночника, а один из сотрудников пожарной службы испытал черепно-мозговую травму.