Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал об итогах года

Что касается налоговой нагрузки на российский бизнес, то она уменьшилась. Так, в 2023 году примерно на 15 процентов сократилось количество проверок. Изменения произошли и в налоговом законодательстве. Единый налоговый счет, вокруг которого было столько дискуссий, все же появился. ФНС России приложила большие усилия для выправления ситуации и отработки всех критических замечаний. В результате административные процедуры упростились и для налоговиков, и для предпринимателей. Сергей Катырин рассказал, что с этого года микропредприятиям разрешили не вести бухгалтерию — теперь этим занимается налоговая служба. Нововведения коснулись и индивидуальных предпринимателей — они могут подавать документы через личный кабинет в электронном виде и таким же образом уплачивать налоги. В этом плане идет постоянное движение, подытожил президент ТПП.