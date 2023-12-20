Президент ТПП России Сергей Катырин рассказал об итогах года

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Известно, что в отношении России сегодня введено самое большое количество санкций — более 17,5 тысячи, пишет udm-info.ru. По словам Сергея Катырина, бизнес постепенно стал адаптироваться к сложившейся экономической ситуации. Сейчас предприниматели сосредоточены на выстраивании новой логистики, и антироссийские ограничения на это никак не влияют. Однако санкции сказались на внешнеэкономическом обороте. Так, по итогам первых десяти месяцев этого года товарооборот с другими государствами снизился примерно на 15–16 процентов. При этом смещение произошло в сторону стран Азиатского региона. Около 70 процентов внешнеторгового оборота России приходится именно на них.
Как рассказал глава ТПП России, в 2024 году РФ будет председательствовать в деловом совете БРИКС. Он напомнил, что с 1 января количество участников этого альянса увеличится до одиннадцати. То есть сейчас предстоит включить в работу шесть новых стран. Для этих целей создано девять рабочих групп. Катырин обратил внимание и на новые проблемы, которые постоянно появляются. В качестве одного из направлений, которое волнует всех, он назвал искусственный интеллект.
На сегодняшний день более чем в 40 странах мира действуют представительства ТПП России. Также в 78 странах есть деловые советы палаты. Все они остаются в силе, кроме европейской части, США и некоторых присоединившихся государств. Деловые советы южно-азиатского направления при этом сейчас работают еще активнее.
Еще одно направление сотрудничества связано с пятью странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Все проекты, создаваемые в рамках кооперации между этими государствами, получили финансовую поддержку. На базе ТПП России создан проектный офис. Также внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации распространяется и на страны СНГ. Катырин отметил, что торговые обороты в обоих направлениях, ЕАЭС и СНГ, показывают непрерывный рост. Президент Торгово-промышленной палаты назвал и еще одно направление внешнего партнерства — с Шанхайской организацией сотрудничества. Кроме этого, Россия взаимодействует со странами АСЕАН и некоторыми другими. В качестве ключевой задачи глава ТПП отметил помощь российским предпринимателям в создании совместных предприятий, а также цепочек поставок и логистики.
Одним из важных направлений деятельности ТПП России является развитие семейного предпринимательства. Представители палаты заявили о необходимости закрепить в законодательстве понятие семейного бизнеса и создать меры поддержки. Работа в этом направлении активно продвигается — палата работает с Минэкономразвития, депутатским корпусом и другими профильными ведомствами. Катырин отметил, что в семи субъектах на уровне регионального законодательства уже закреплено понятие семейного бизнеса и определены меры поддержки семейных предприятий. Еще в восьми регионах созданы центры поддержки семейного бизнеса с конкретным набором услуг. В качестве примера президент ТПП привел фермерские хозяйства. Так, 99 процентов таких хозяйств являются семейными. Еще один распространенный вид семейного бизнеса — это частные школы.
Одной из серьезных проблем в этой сфере Сергей Катырин назвал дробление бизнеса. При развитии семейных компаний происходит их дробление. Например, так происходит, когда дети не хотят заниматься тем же бизнесом, что и родители. В некоторых случаях они опасаются стать преемниками дела, поскольку не знают, как его вести. Опасность дробления в том, что оно может привести к разрушению предприятия в целом.
«Есть проблема наследования, очень серьезная, она актуальна для всего мира. Часто дети не хотят связывать себя с тем бизнесом, который вели родители, поэтому неясно, как вообще с этим бизнесом обходиться. И в наследовании все разделяется по частям», — привел пример президент ТПП России.
Для решения этой проблемы создан Всероссийский семейный совет. Его заседания проходят регулярно в разных регионах. Кроме этого, ТПП России реализует проект «Надежды бизнеса». Он ориентирован на детей, родители которых занимаются бизнесом. Цель проекта — мотивировать молодых членов семей стать преемниками родительского бизнеса и научиться вести его.
Что касается налоговой нагрузки на российский бизнес, то она уменьшилась. Так, в 2023 году примерно на 15 процентов сократилось количество проверок. Изменения произошли и в налоговом законодательстве. Единый налоговый счет, вокруг которого было столько дискуссий, все же появился. ФНС России приложила большие усилия для выправления ситуации и отработки всех критических замечаний. В результате административные процедуры упростились и для налоговиков, и для предпринимателей. Сергей Катырин рассказал, что с этого года микропредприятиям разрешили не вести бухгалтерию — теперь этим занимается налоговая служба. Нововведения коснулись и индивидуальных предпринимателей — они могут подавать документы через личный кабинет в электронном виде и таким же образом уплачивать налоги. В этом плане идет постоянное движение, подытожил президент ТПП.