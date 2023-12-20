Потухшее «звездное небо», задержки авиарейсов и открытие Восточного выезда в Уфе

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
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Updated Сегодня, 17:12
Сегодня в связи с неблагоприятным погодными условиями в уфимском аэропорту было отложено прибытие девяти различных авиарейсов. Специфически, слабая видимость стала причиной задержки десяти входящих рейсов.
Восточный выезд планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По словам Радия Хабирова, досрочное открытие выезда стала возможным благодаря рекордному финансированию строительства и ремонта дорог региона.
Власти Уфы объявили, что в настоящий момент специалисты работают над установкой новой световой конструкции «Звездное небо» на улице Ленина. Таким образом, городские власти опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что иллюминация на объекте перестала работать спустя несколько часов после его установки. К слову, стоимость световой конструкции составила порядка 22 млн рублей.
Военный комиссар Чишминского района Башкирии полковник Ильфир Салимгареев отправился на СВО. По информации издания, вместе с Салимгареевым в зону специальной военной операции отправились еще двое чишминцев. Сам Салимгареев отметил, что решение о том, чтобы отправиться на спецоперацию он принял не сразу.
В Уфе вечером 19-го декабря у Монумента Дружбы произошло столкновение специализированного транспортного средства с легковым авто на перекрестке улиц Сочинская и Пугачева. От удара спецтранспорт не удержался на дороге и налетел на барьер. Видео с места происшествия появилось позднее в соцсетях.