Потухшее «звездное небо», задержки авиарейсов и открытие Восточного выезда в Уфе

Власти Уфы объявили, что в настоящий момент специалисты работают над установкой новой световой конструкции «Звездное небо» на улице Ленина. Таким образом, городские власти опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что иллюминация на объекте перестала работать спустя несколько часов после его установки. К слову, стоимость световой конструкции составила порядка 22 млн рублей.