После прибытия Деда Мороза в Уфу несколько человек остались без машины

Так, во вторник, 19 декабря, в Уфу прибыл Поезд Деда Мороза. Посмотреть на прибытие сказочного персонажа собрались сотни жителей города: взрослых и детей. Одного из посетителей не устроила автомобильная стоянка у ЖД-вокзала. Он также предположил, что во время мероприятия несколько автомобилей могли оттуда эвакуировать.