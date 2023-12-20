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Published Сегодня, 15:13

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Updated Сегодня, 15:17

Жители Уфы возмутились парковкой на ЖД-вокзале

После прибытия Деда Мороза в Уфу несколько человек остались без машины

20 декабря 2023, 15:13
Фото: 1MI

Жители Уфы возмутились парковкой на ЖД-вокзале

Жители Уфы возмутились уровнем организации предновогоднего мероприятия. В частности, уфимцев не устроила парковка на привокзальной площади, где проходило мероприятие, сообщает телеканал UTV со ссылкой на подписчиков.

Так, во вторник, 19 декабря, в Уфу прибыл Поезд Деда Мороза. Посмотреть на прибытие сказочного персонажа собрались сотни жителей города: взрослых и детей. Одного из посетителей не устроила автомобильная стоянка у ЖД-вокзала. Он также предположил, что во время мероприятия несколько автомобилей могли оттуда эвакуировать.

«Парковка где нормальная? Не удивлюсь, если эвакуаторы под шумок машины таскали», — поинтересовался мужчина.

Предположение мужчины подтвердил другой пользователь. По его словам, вчера на штрафстоянке на улице Большой Шерстомойной, 40, он увидел семь человек. По его словам, якобы приехавших с ЖД-вокзала.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспеции, сообщив, что в Уфе 19 декабря эвакуировали 75 машин за неправильную парковку. В частности, это, а также административный штраф коснулись тех, чей автомобиль стоит у запрещающих знаков и таблички «Работает эвакуатор».

#Азамат Нухов
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