После прибытия Деда Мороза в Уфу несколько человек остались без машины

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Так, во вторник, 19 декабря, в Уфу прибыл Поезд Деда Мороза. Посмотреть на прибытие сказочного персонажа собрались сотни жителей города: взрослых и детей. Одного из посетителей не устроила автомобильная стоянка у ЖД-вокзала. Он также предположил, что во время мероприятия несколько автомобилей могли оттуда эвакуировать.
«Парковка где нормальная? Не удивлюсь, если эвакуаторы под шумок машины таскали», — поинтересовался мужчина.
Предположение мужчины подтвердил другой пользователь. По его словам, вчера на штрафстоянке на улице Большой Шерстомойной, 40, он увидел семь человек. По его словам, якобы приехавших с ЖД-вокзала.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспеции, сообщив, что в Уфе 19 декабря эвакуировали 75 машин за неправильную парковку. В частности, это, а также административный штраф коснулись тех, чей автомобиль стоит у запрещающих знаков и таблички «Работает эвакуатор».