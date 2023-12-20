Пенсионеры получат ежемесячную выплату за январь раньше

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Причины такой ситуации раскрыли экономисты РЭУ им. Г. В. Плеханова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как рассказала экономист, доцент университета Елена Зацаринная, если зарплата или другие выплаты приходятся на новогодние праздники, денежные средства будут начислены не позднее последнего рабочего дня перед выходными.
«В этом году последним рабочим днем 2023 года считается 29 декабря», — уточнила эксперт.
По словам Зацаринной, аванс люди успеют получить в обычный день выплат, тогда как часть зарплаты будет начислена в 26-29 числах декабря. В январе 2024 года заработная плата будет выплачена только один раз, и придется уже на обычный день выдачи аванса.
Что касается пенсий, пояснила кандидат экономических наук и доцент Людмила Голощапова, за первую неделю января пенсионеры получат выплаты уже в конце декабря 2023 года. 27–28 декабря бухгалтеры закрывают финансовый год и сдают отчетность.
При этом неработающие пенсионеры получат проиндексированную на 7,5% пенсию. Следующие выплаты стоит ждать уже в феврале.