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Обозреватель WSJ Бейкер назвал Владимира Путина геополитическим победителем года

Обозреватель WSJ Бейкер назвал Владимира Путина геополитическим победителем года

20 декабря 2023, 13:16
Фото: kremlin.ru
По версии обозревателя газеты The Wall Street Journal Джеральда Бейкера, Владимир Путин — геополитический победитель года.

«Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад», — сказано в статье Джеральда Бейкера.

Как сообщает ria.ru со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal, успех российского лидера можно объяснить тем, что Киев при контрнаступлении потерпел неудачу, а экономика РФ устояла в условиях западных ограничений. Поддержка Киева со стороны США дала трещину, а позиция Европы тем временем ослабевает, сказано в статье.

Отметим, что американское издание Time включило российского президента в перечень претендентов на звание человека года по версии этого журнала. В 2007 году Путин был признан человеком года по версии Time, а также неоднократно попадал в списки ста наиболее влиятельных персон.

Аналитики США и Европы признают, что инициатором конфликта на Украине выступила Россия. Об этом сообщает издание Financial Times. В последние месяцы западные аналитики отмечают, что на Украине побеждает российская сторона.

Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше. Об этом заявил Владимир Путин на декабрьской прямой линии. Президент уточнил, что наши бойцы уничтожили 2300 украинских бронемашин, из которых 747 — советские и западные танки (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины ни на одном из направлений не смогли достичь своих целей.

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