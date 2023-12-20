Обозреватель WSJ Бейкер назвал Владимира Путина геополитическим победителем года

Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше. Об этом заявил Владимир Путин на декабрьской прямой линии. Президент уточнил, что наши бойцы уничтожили 2300 украинских бронемашин, из которых 747 — советские и западные танки (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины ни на одном из направлений не смогли достичь своих целей.