Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
«Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад», — сказано в статье Джеральда Бейкера.
Как сообщает ria.ru со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal, успех российского лидера можно объяснить тем, что Киев при контрнаступлении потерпел неудачу, а экономика РФ устояла в условиях западных ограничений. Поддержка Киева со стороны США дала трещину, а позиция Европы тем временем ослабевает, сказано в статье.
Отметим, что американское издание Time включило российского президента в перечень претендентов на звание человека года по версии этого журнала. В 2007 году Путин был признан человеком года по версии Time, а также неоднократно попадал в списки ста наиболее влиятельных персон.
Аналитики США и Европы признают, что инициатором конфликта на Украине выступила Россия. Об этом сообщает издание Financial Times. В последние месяцы западные аналитики отмечают, что на Украине побеждает российская сторона.
Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше. Об этом заявил Владимир Путин на декабрьской прямой линии. Президент уточнил, что наши бойцы уничтожили 2300 украинских бронемашин, из которых 747 — советские и западные танки (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины ни на одном из направлений не смогли достичь своих целей.