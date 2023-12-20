Не протолкнуться: уфимцы вновь пожаловались на общественный транспорт в городе

Отметим, что это не первый раз, когда жители Уфы жалуются на работу общественного транспорта. К примеру, ранее на остановке «Округ Галле» горожане сообщили о том, что зайти в салон автобусов «просто невозможно». Приезжающий транспорт уже полон людьми, поэтому пассажирам, которые только вошли, приходится стоять возле дверей.