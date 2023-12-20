Не протолкнуться: уфимцы вновь пожаловались на общественный транспорт в городе

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Вечером 20 декабря уфимцы устроили давку на остановке «Фирма Мир». Горожане пытались попасть на автобус №270.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как несколько мужчин и женщин пытаются протиснуться в салон уже и без этого переполненного автобуса.
При этом, как говорят уфимцы, аналогичная ситуация наблюдается и на других транспортных маршрутах.
Отметим, что это не первый раз, когда жители Уфы жалуются на работу общественного транспорта. К примеру, ранее на остановке «Округ Галле» горожане сообщили о том, что зайти в салон автобусов «просто невозможно». Приезжающий транспорт уже полон людьми, поэтому пассажирам, которые только вошли, приходится стоять возле дверей.
На жалобы горожан отреагировали чиновники. Однако по итогам рейда по городским автобусам они заявили, что никаких явных проблем. Уфимцы при этом продолжают жаловаться на городской транспорт, отмечая долгое ожидание автобусов и переполненные пассажирами салоны.