Posted 20 декабря, 06:14
Published 20 декабря, 06:14
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Клуб, ДК и библиотеку капитально отремонтировали на средства национального проекта «Культура», который реализуют по инициативе президента РФ Владимира Путина. Дом культуры «Шахтер» нуждался в обновлении очень давно: после постройки здание ни разу не закрывали на восстановление. Сегодня это учреждение остается центральной точкой притяжения жителей Горнозаводска — там проходят все культурно-массовые мероприятия, работают разнообразные клубные формирования, творческие кружки для взрослых и детей. Кроме того, в стенах клуба регулярно организуют спортивные занятия. В 2022 году подрядная организация выполнила внутреннюю отделку здания. Строители восстановили штукатурный слой стен, заменили электропроводку и отопительную систему, уложили напольную плитку, поменяли кровлю. В 2023 году благоустроили приклубную территорию, отремонтировали подвальные помещения, привели в порядок фасад и входные группы.
«Открытие клуба после ремонта — для всех горнозаводчан настоящий праздник. Благодаря федеральной и региональной поддержке нам удалось выполнить такие масштабные работы быстро и качественно. Теперь дом культуры стал намного уютнее и комфортнее. Несомненно, это большой подарок не только жителям села, но и всему Невельскому району», — отметил глава Невельского городского округа Алексей Шабельник.
Сельская библиотека в Горнозаводске в 2022 году отметила юбилей: учреждению исполнилось 75 лет. Сегодня это оборудованный по современным стандартам культурно-просветительский центр, в фонде которого хранится более 15 тысяч книг. При библиотеке организованы клубные и творческие объединения, поисковая группа. Для юных читателей работают тематические кружки. В рамках капитального ремонта строители обновили внутренние помещения. В здании заменили системы отопления, внутреннего водоснабжения, водоотведения и вентиляции, установили видеонаблюдение и охранно-пожарную сигнализацию. Преобразился и внешний вид библиотеки — там отремонтировали и утеплили фасад, заменили стеклопакеты, а для маломобильных посетителей установили специальный подъемник.
Еще один объект, который открыли в торжественной обстановке после капитального ремонта, — клуб «Горняк» в селе Шебунино. Работы там начались в марте 2023 года. В клубе полностью отремонтировали внутренние помещения и инженерные системы, обновили кровлю, обустроили вентилируемый фасад и входную группу, установили подъемник.
«Наш клуб пользуется большой популярностью у сельчан. Все праздники мы проводим здесь, дружно и весело. Конечно, всегда хотелось, чтобы клуб осовременился, чтобы было уютно и комфортно. Мы и творчеством занимаемся, и спортом. У нас прекрасный тренажерный зал. Обновление клуба — это очень долгожданный подарок», — поделилась жительница Шебунино Надежда Матюшенко.
Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом Владимиром Путиным, детские школы искусств получают новые инструменты и оборудование. Дома культуры и театры капитально ремонтируются, а библиотеки получают новую жизнь: книжные раритеты, пройдя оцифровку, становятся доступными широкому кругу читателей. На смену устаревшим книгохранилищам, где зачастую многие годы не было ремонта и не обновлялся книжный фонд, приходят современные учреждения. Обновление объектов культуры и открытие новых творческих площадок в Сахалинской области проходит под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Глава островного региона распорядился привлечь как можно больше ресурсов для поддержки мастеров творчества и обеспечить максимальную доступность культурных учреждений для населения.