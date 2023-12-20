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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Новогодняя иллюминация на улице Ленина в Уфе на стадии тестирования

Мэрия Уфы рассказала почему перестали гореть огни на новой световой инсталляции

20 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

Новогодняя иллюминация на улице Ленина в Уфе на стадии тестирования

Работы по монтажу световой инсталляции планируется завершить к концу недели, после этого только состоится официальный запуск.

Власти Уфы объявили, что настройка и тестирование новой световой конструкции на улице Ленина активно ведется. Опровержение появилось после того, как были замечены в социальных сетях и сообщения средств массовой информации о том, что праздничное освещение перестало работать.

Администрация подчеркнула, что каждый элемент освещения контролируется отдельно, что открывает возможности для создания разнообразных эффектов, включая текстовые сообщения и праздничные узоры. Для достижения нужного эффекта требуется точная настройка системы, с чем и занимаются технические специалисты, время от времени проводя тесты световых украшений. Поэтому для проверки специалисты проверяют и включают световую иллюминацию

Официальный запуск ожидается после завершения монтажа, который, по уточненной информации из администрации, планируется закончить к концу недели.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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