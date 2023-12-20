Мэрия Уфы рассказала почему перестали гореть огни на новой световой инсталляции

Администрация подчеркнула, что каждый элемент освещения контролируется отдельно, что открывает возможности для создания разнообразных эффектов, включая текстовые сообщения и праздничные узоры. Для достижения нужного эффекта требуется точная настройка системы, с чем и занимаются технические специалисты, время от времени проводя тесты световых украшений. Поэтому для проверки специалисты проверяют и включают световую иллюминацию