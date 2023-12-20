Мэрия Уфы рассказала почему перестали гореть огни на новой световой инсталляции

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Власти Уфы объявили, что настройка и тестирование новой световой конструкции на улице Ленина активно ведется. Опровержение появилось после того, как были замечены в социальных сетях и сообщения средств массовой информации о том, что праздничное освещение перестало работать.
Администрация подчеркнула, что каждый элемент освещения контролируется отдельно, что открывает возможности для создания разнообразных эффектов, включая текстовые сообщения и праздничные узоры. Для достижения нужного эффекта требуется точная настройка системы, с чем и занимаются технические специалисты, время от времени проводя тесты световых украшений. Поэтому для проверки специалисты проверяют и включают световую иллюминацию
Официальный запуск ожидается после завершения монтажа, который, по уточненной информации из администрации, планируется закончить к концу недели.