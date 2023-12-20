Мечту не стоит откладывать или 3 причины купить квартиру в ЖК «Сапфир» до Нового года

Есть свои особенности и в квартирографии. Планировочные решения не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. В этом жилом комплексе застройщик решил уйти от современного тренда — сокращение площади квартир, и ориентироваться на тех, кто покупает жильё для себя и своей семьи. Самая маленькая квартира здесь имеет площадь от 38 кв. м, а на этаже их располагается всего 7-9 шт. Что призвано повысить безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. Поэтому они легко смогут договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.