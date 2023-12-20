Мечту не стоит откладывать или 3 причины купить квартиру в ЖК «Сапфир» до Нового года

Posted Вчера, 13:03
Published Вчера, 13:03
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Некоторые откладывают сделку, руководствуясь разными мотивами: подготовкой к праздникам и каникулам, несбыточными ожиданиями снижения цен на недвижимость и понижения ключевой ставки. А у тех, кто решится на покупку квартиры мечты в по-настоящему комфортном ЖК «Сапфир» от ГК «Жилой Квартал», до 31 декабря 2023 года есть преимущества, о которых мы расскажем сегодня.
Снижение ипотечной ставки на 4% без увеличения стоимости квартиры!
Те, кто выйдут на сделку до Нового года, могут снизить ипотечную ставку на первый год до 2%[1] при оформлении «Семейной ипотеки» или до 4%[2] по «Госпрограмме 2020». А со второго года ваша ставка будет равна базовым значениям по программам, то есть 6% для семей, в которых недавно родился ребёнок или 8% для всех остальных.
Предложение действует на популярные двухкомнатные квартиры с евро планировкой, а условия льготных ипотечных программ предусматривают: первоначальный взнос от 20%[3], максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет.
Например, при покупке «евродвушки» площадью 56 кв. м ежемесячный платёж по программе «Семейная ипотека» в первый год составит всего от 22 178 рублей, а далее 35 562 рубля[4].
Увеличенный лимит до 15 000 000 рублей по льготным ипотечным программам!
Этот вариант для тех, кто хочет квартиру побольше. Вам нужно только выбрать одну из двух льготных ипотечных программ, а наш банк-партнёр при необходимости может увеличить ипотечный лимит с 6 000 000 до 15 000 000 рублей[5], сохранив привлекательные ставки: «Семейная ипотека» — 6% и «Госпрограмма 2020» — 8% на весь срок ипотеки.
Скидка на квартиры до 224 800 рублей!
При покупке двухкомнатной квартиры с евро планировкой вы можете получить выгоду от 109 580 рублей до 224 880 рублей. В акции участвуют всего 11 квартир, поэтому стоит поторопиться с принятием решения, так как квартиры в ЖК «Сапфир» пользуются повышенным спросом. И чем дольше вы откладываете покупку, тем меньше свободных вариантов остается.
ЖК «Сапфир» — для тех, кто хочет особенную квартиру
— ЖК «Сапфир» — это наш первый жилой комплекс в городской черте и нам хотелось сделать его особенным и максимально комфортным для жизни. Поэтому мы не только тщательно выбрали локацию для строительства, но и проектируя его продумали каждую деталь: эргономичные квартиры, эстетичные парадные, безопасная территория двора и великолепные виды, — отметила коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Перекрёсток ул. Бессонова и ул. Комсомольской, где строится ЖК «Сапфир», находится всего в 400 метрах от остановки «Фирма Мир», но на достаточном расстоянии от оживленного проспекта Октября. Такая локация обеспечивает развитую инфраструктуру и прекрасную транспортную доступность как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле, и при этом, избавляет жителей от шума и летящей в окна пыли. На сегодняшний день, проводятся монолитные работы на уровне 11 этажа в секции А и 8 этажа в секции Б.
Есть свои особенности и в квартирографии. Планировочные решения не имеют излишеств, но отличаются продуманным, удобным и функциональным зонированием. В этом жилом комплексе застройщик решил уйти от современного тренда — сокращение площади квартир, и ориентироваться на тех, кто покупает жильё для себя и своей семьи. Самая маленькая квартира здесь имеет площадь от 38 кв. м, а на этаже их располагается всего 7-9 шт. Что призвано повысить безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. Поэтому они легко смогут договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора.
— Того же принципа мы придерживались и при проектировании входных групп и холлов — создав не просто красивый проект, но предусмотрев всё для удобства жителей и их гостей. Мягкую зону для ожидания такси, встречи курьера и общения с соседями. Безбарьерную среду для молодых родителей с колясками и пожилых людей. Колясочные и велосипедные для того, чтобы освободить пространство в квартирах. Авторский дизайн холлов в ЖК «Сапфир» концептуально продолжает тематику драгоценного названия. И для отделки входных групп мы планируем использовать только высококачественные материалы, — добавила коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Кстати, проект входных групп в ЖК «Сапфир» был высоко оценен не только потенциальными покупателями, но и профессиональным сообществом на федеральном уровне, получив диплом за решения повышающие потребительские качества ЖК в рамках 56-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Которая прошла в Уфе, при поддержке ТПП РФ, НОЗА, портала ЕРЗ.РФ и Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан.
Итак, стоит ли покупать квартиру в конце уходящего года? Однозначно да, ведь Новый год традиционно приносит нам надежду на исполнение заветных желаний и радость новых начинаний, поэтому особенно приятным подарком вам и всей вашей семье станет покупка собственной квартиры. И сейчас для этого самое удачное время поэтому специалисты ГК «Жилой Квартал» ждут вас в офисах продаж: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и ул. Комсомольская, 8. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
[1] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 2% на 12 мес., далее 6%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.
[2] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 4% на 12 мес., далее до 8%. Первый взнос от 30,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.
[3] Информация актуальна на 20.12.2023.
[4] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru. Стоимость квартиры по прайсу: 9 269 891 в ЖК „Сапфир“. Стоимость по ДДУ: 9 269 891. ПВ: 3 269 891. Сумма кредита: 6 000 000. Программа кредитования: Семейная ипотека со ставкой 6%. Условия субсидирования: 2% для клиента до ввода в эксплуатацию, далее 6, % до конца срока кредитования.
Платеж клиента: 22 178 до ввода в эксплуатацию, 35 562 после ввода в эксплуатацию до истечения срока кредитования (для примера срок 30 лет)
[5] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 6 до 8%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 15 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.