ХК «Салават Юлаев» и ГК «Садовое кольцо» открыли каток с профессиональным покрытием

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
ГК «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» совместно реализовали важный городской проект в канун новогодних праздников — просторный и комфортный каток, который будет бесплатным для всех желающих. 19 декабря на торжественной церемонии открытия на обновленном катке перерезали символическую красную ленточку, а фигуристки исполнили небольшой танцевальный номер, чтобы продемонстрировать возможности новой площадки.
Отметим, что это первый каток в Уфе, для закатки которого используется профессиональная техника — буквально та же самая, которая готовит лед для матчей Континентальной хоккейной лиги.
— Это по-настоящему знаменательное событие — мы открываем лучший каток в городе. Это важно и для Уфы, и для республики в целом, ведь большой спорт начинается как раз с таких уличных площадок и хоккейных коробок. Это действительно лучший и к тому же бесплатный каток в республике на сегодняшний день. Техника и обслуживающий персонал, которые варят лед в «Уфа-Арене», дважды в день выезжают сюда и делают те же самые процедуры, что и в спорткомплексе. Верю, что скоро в нашем городе и в нашей команде появится новое поколение знаменитых хоккеистов. От клуба хочу поблагодарить «Садовое кольцо» за то, что приняли непосредственное участие в этой работе, — подчеркнул первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын.
— В этом году «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» стали партнерами, и мы совместно воплощаем в жизнь ряд креативных идей, этот каток — одна из них. Мы очень рады этому событию, и надеюсь, что жители и гости города будут здесь с удовольствием кататься на коньках и играть в хоккей, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
Отметим, партнерская поддержка хоккейного клуба группой компаний «Садовое кольцо» подразумевает регулярные мероприятия для команды и болельщиков, улучшение материально-технической базы для тренировок, а также специальные условия для членов клуба, желающих приобрести квартиру в любых проектах группы компаний.
В декабре ГК «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» запустили акцию «11 друзей Панина». Покупатели последних 11 лотов в практически сданном ЖК Tau House получат не только прекрасные квартиры на вершине комфорта, но и лимитированные сувениры от «Садового кольца» и звезды «Салавата Юлаева». Шайбы и джерси с автографами Григория Панина, а также шарфы хоккейного клуба, придутся по душе любому поклоннику знаменитого уфимского клуба.
— Большое спасибо «Садовому кольцу» за создание такой замечательной площадки, которая станет центром притяжения для всех фанатов хоккея и катания на коньках. Уверен, сюда будут приходить и дети, и взрослые. Это еще одна ступенька к здоровому образу жизни в Уфе, и это не может не радовать, — отметил хоккеист «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов.
Кульминацией мероприятия стал хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». Уфимские хоккеисты в непростой борьбе одержали победу над команду из Казахстана со счетом 5:4.