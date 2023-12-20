ХК «Салават Юлаев» и ГК «Садовое кольцо» открыли каток с профессиональным покрытием

— Это по-настоящему знаменательное событие — мы открываем лучший каток в городе. Это важно и для Уфы, и для республики в целом, ведь большой спорт начинается как раз с таких уличных площадок и хоккейных коробок. Это действительно лучший и к тому же бесплатный каток в республике на сегодняшний день. Техника и обслуживающий персонал, которые варят лед в «Уфа-Арене», дважды в день выезжают сюда и делают те же самые процедуры, что и в спорткомплексе. Верю, что скоро в нашем городе и в нашей команде появится новое поколение знаменитых хоккеистов. От клуба хочу поблагодарить «Садовое кольцо» за то, что приняли непосредственное участие в этой работе, — подчеркнул первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын.