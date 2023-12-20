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ХК «Салават Юлаев» и ГК «Садовое кольцо» открыли каток с профессиональным покрытием

ХК «Салават Юлаев» и ГК «Садовое кольцо» открыли каток с профессиональным покрытием

20 декабря 2023, 11:22
Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Реклама. ООО «Пронто», застройщик — ООО СЗ СК УФА (ГК Садовое кольцо) . erid: LjN8JvhMB
19 декабря состоялась торжественная церемония открытия бесплатного ледового катка рядом со спорткомплексом «Уфа-Арена».

ГК «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» совместно реализовали важный городской проект в канун новогодних праздников — просторный и комфортный каток, который будет бесплатным для всех желающих. 19 декабря на торжественной церемонии открытия на обновленном катке перерезали символическую красную ленточку, а фигуристки исполнили небольшой танцевальный номер, чтобы продемонстрировать возможности новой площадки.

Отметим, что это первый каток в Уфе, для закатки которого используется профессиональная техника — буквально та же самая, которая готовит лед для матчей Континентальной хоккейной лиги.

— Это по-настоящему знаменательное событие — мы открываем лучший каток в городе. Это важно и для Уфы, и для республики в целом, ведь большой спорт начинается как раз с таких уличных площадок и хоккейных коробок. Это действительно лучший и к тому же бесплатный каток в республике на сегодняшний день. Техника и обслуживающий персонал, которые варят лед в «Уфа-Арене», дважды в день выезжают сюда и делают те же самые процедуры, что и в спорткомплексе. Верю, что скоро в нашем городе и в нашей команде появится новое поколение знаменитых хоккеистов. От клуба хочу поблагодарить «Садовое кольцо» за то, что приняли непосредственное участие в этой работе, — подчеркнул первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

— В этом году «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» стали партнерами, и мы совместно воплощаем в жизнь ряд креативных идей, этот каток — одна из них. Мы очень рады этому событию, и надеюсь, что жители и гости города будут здесь с удовольствием кататься на коньках и играть в хоккей, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Отметим, партнерская поддержка хоккейного клуба группой компаний «Садовое кольцо» подразумевает регулярные мероприятия для команды и болельщиков, улучшение материально-технической базы для тренировок, а также специальные условия для членов клуба, желающих приобрести квартиру в любых проектах группы компаний.

В декабре ГК «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» запустили акцию «11 друзей Панина». Покупатели последних 11 лотов в практически сданном ЖК Tau House получат не только прекрасные квартиры на вершине комфорта, но и лимитированные сувениры от «Садового кольца» и звезды «Салавата Юлаева». Шайбы и джерси с автографами Григория Панина, а также шарфы хоккейного клуба, придутся по душе любому поклоннику знаменитого уфимского клуба.

Первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын (слева).Первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын (слева).
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья КолуновЗаместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов
Хоккеист «Салавата Юлаева» Матвей ГуськовХоккеист «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов
Первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александр Кислицын (слева).
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

— Большое спасибо «Садовому кольцу» за создание такой замечательной площадки, которая станет центром притяжения для всех фанатов хоккея и катания на коньках. Уверен, сюда будут приходить и дети, и взрослые. Это еще одна ступенька к здоровому образу жизни в Уфе, и это не может не радовать, — отметил хоккеист «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов.

Кульминацией мероприятия стал хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». Уфимские хоккеисты в непростой борьбе одержали победу над команду из Казахстана со счетом 5:4.

#Общество#Спорт#Андрей Королев#Новости#Уфа
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