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Published Сегодня, 06:46

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Гаврилов подчеркнул важность принятия мер для противодействия обороту оружия

Гаврилов подчеркнул важность принятия мер для противодействия обороту оружия

20 декабря 2023, 06:46
Фото: piqsels.com
Константин Гаврилов высказал необходимость незамедлительных действий для пресечения незаконных потоков легкого и стрелкового оружия.

Он отметил: «Мы призываем к срочным мерам по пресечению незаконных потоков легкого стрелкового оружия и ищем практически осуществимые пути решения этой проблемы в интересах обеспечения мировой безопасности».

Гаврилов подчеркнул, что вопросы контроля за легким стрелковым оружием и боеприпасами для него занимают приоритетное место в повестке дня России.
Также он заявил, что НАТО и Европейский союз игнорируют угрозу передачи оружия экстремистам в Киеве, пишет RT.

По словам Гаврилова, делегации России на Форуме ОБСЕ по безопасности не позволили представить картину об истоках кризиса на Украине.

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