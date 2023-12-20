Гаврилов подчеркнул важность принятия мер для противодействия обороту оружия

Гаврилов подчеркнул, что вопросы контроля за легким стрелковым оружием и боеприпасами для него занимают приоритетное место в повестке дня России.

Также он заявил, что НАТО и Европейский союз игнорируют угрозу передачи оружия экстремистам в Киеве, пишет RT.