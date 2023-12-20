Гаврилов подчеркнул важность принятия мер для противодействия обороту оружия

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Он отметил: «Мы призываем к срочным мерам по пресечению незаконных потоков легкого стрелкового оружия и ищем практически осуществимые пути решения этой проблемы в интересах обеспечения мировой безопасности».
Гаврилов подчеркнул, что вопросы контроля за легким стрелковым оружием и боеприпасами для него занимают приоритетное место в повестке дня России.
Также он заявил, что НАТО и Европейский союз игнорируют угрозу передачи оружия экстремистам в Киеве, пишет RT.
По словам Гаврилова, делегации России на Форуме ОБСЕ по безопасности не позволили представить картину об истоках кризиса на Украине.