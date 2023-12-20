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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:15

Бизнес-коуч Ирина Глушкова рассказала, как провести корпоратив с пользой

Бизнес-коуч Ирина Глушкова рассказала, как провести корпоратив с пользой

20 декабря 2023, 05:12
Фото: Midjourney
Корпоратив — это не просто повод повеселиться с коллективом, но и многофункциональное мероприятие, помогающее сплотить коллег и подвести итоги года, чтобы донести до сотрудников цели на следующий.

В интервью runews24.ru Глушкова отметила, что корпоратив — это удобный способ руководителю поговорить по душам с подчинёнными, узнать их поближе и немного приоткрыться самому. В конце концов, в рамках рабочего процесса не так много возможностей посидеть с начальством за одним столом. Также корпоративные мероприятия — возможность сплотиться, создать приятные совместные воспоминания, возможно решить какие-то конфликты.

В то же время на корпоративе можно попасть в довольно неприятную историю, особенно если злоупотребить горячительным. Неприятно будет, если весь следующий год коллеги будут смеяться над видео с откровенным танцем или чем-то подобным. Также важно поддерживать приветливый тон общения с коллегами и руководством. Важно помнить, что корпоратив — не семейные посиделки, а часть рабочего процесса, хоть и неформальная.

Идеальное восприятие корпоратива, по мнению Глушковой, это кульминация путешествия длиной в год. Время подытожить рабочий процесс и поставить новые цели.

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