Бизнес-коуч Ирина Глушкова рассказала, как провести корпоратив с пользой

В то же время на корпоративе можно попасть в довольно неприятную историю, особенно если злоупотребить горячительным. Неприятно будет, если весь следующий год коллеги будут смеяться над видео с откровенным танцем или чем-то подобным. Также важно поддерживать приветливый тон общения с коллегами и руководством. Важно помнить, что корпоратив — не семейные посиделки, а часть рабочего процесса, хоть и неформальная.