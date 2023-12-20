Бизнес-коуч Ирина Глушкова рассказала, как провести корпоратив с пользой

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В интервью runews24.ru Глушкова отметила, что корпоратив — это удобный способ руководителю поговорить по душам с подчинёнными, узнать их поближе и немного приоткрыться самому. В конце концов, в рамках рабочего процесса не так много возможностей посидеть с начальством за одним столом. Также корпоративные мероприятия — возможность сплотиться, создать приятные совместные воспоминания, возможно решить какие-то конфликты.
В то же время на корпоративе можно попасть в довольно неприятную историю, особенно если злоупотребить горячительным. Неприятно будет, если весь следующий год коллеги будут смеяться над видео с откровенным танцем или чем-то подобным. Также важно поддерживать приветливый тон общения с коллегами и руководством. Важно помнить, что корпоратив — не семейные посиделки, а часть рабочего процесса, хоть и неформальная.
Идеальное восприятие корпоратива, по мнению Глушковой, это кульминация путешествия длиной в год. Время подытожить рабочий процесс и поставить новые цели.