Власти рассказали, когда возобновит работу скандальная птицефабрика «Башкирская»

На заседании рабочей группы прозвучали и сроки открытия птицефабрики. В феврале 2024 года поголовье птицы пополнится с завозом молодняка. Однако первые яйца из птицефабрики «Башкирская» граждане увидят лишь в середине-конце лета. Прогнозируется, что за весь следующий год будет произведено 100 млн яиц.