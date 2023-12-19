Власти рассказали, когда возобновит работу скандальная птицефабрика «Башкирская»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Башкирские власти рассказали, из-за чего яйца башкирского производства пропали с прилавков. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.
Вчера стало известно, что производство яиц в Башкирии с начала года снизилось на треть. А по сравнению с ноябрём 2022 года в прошлом месяце выпуск продукции снизился в 5,9 раз.
При Курултае собралась рабочая группа, которая должна была обсудить вопросы подорожания куриных яиц и мяса. Создание это группы анонсировал спикер парламента Константин Толкачёв.
Одной из причин члены группы назвали птичий грипп, который вспыхнул в летом в птицефабрика «Башкирская». Мы рассказывали о том, как эпидемию переживают жители села Авдон, оказавшегося в эпицентре эпидемии.
Чиновники из министерства торговли отрицали причастность заболевания к росту цен на столовые яйца.
На заседании рабочей группы прозвучали и сроки открытия птицефабрики. В феврале 2024 года поголовье птицы пополнится с завозом молодняка. Однако первые яйца из птицефабрики «Башкирская» граждане увидят лишь в середине-конце лета. Прогнозируется, что за весь следующий год будет произведено 100 млн яиц.
В пресс-службе группы компаний «Таврос», которой принадлежит птицефабрика, подтвердили редакции mkset.ru планы руководства возобновить работу зимой.
До того, как в Башкирии возобновится работа крупнейшей птицефабрики, остановить рост цен должны товары из Азербайджана, Турции и Ирана. Экономист рассказал mkset.ru о том, как иностранные яйца и мясо скажутся на местных производителях.