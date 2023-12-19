В Уфе не все новогодние городки откроются к установленной Хабировым дате

В Уфе готовятся к открытию новогодних городков. Так, уже в этот четверг, 21 декабря, в Уфе откроется городок в парке «Кашкадан» в Октябрьском районе города. Праздничное открытие с традиционным зажжением огоньков на елках должно состояться в 14:00.