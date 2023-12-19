В Уфе не все новогодние городки откроются к установленной Хабировым дате

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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В Уфе готовятся к открытию новогодних городков. Так, уже в этот четверг, 21 декабря, в Уфе откроется городок в парке «Кашкадан» в Октябрьском районе города. Праздничное открытие с традиционным зажжением огоньков на елках должно состояться в 14:00.
В пятницу, 22 декабря, для посещения откроются еще несколько городков:
в 12:00 перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41);
в 16:30 перед Уфимской детской филармонией (пр-т Октября, 33);
в 17:00 площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель» (ул. Машиностроителей, 10/1);
сквер «Юнармейцев» (ул. Мубарякова);
площадь перед парком «Волна» (микрорайон Затон);
площадь перед Нагаевским домом культуры (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1);
В субботу, 23 декабря, в 17:00 в ПКиО Демского района. Отмечается, что в этот же день состоится открытие резиденции Деда Мороза в вагоне-музее.
В воскресенье, 24 декабря, в 16:00 — главное торжественное событие — открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза и центральной столичной елки на площади имени Ленина. Напомним, ранее в правительстве республики заявили, что новогодние городки планируется открыть не позднее 23 декабря.
Во вторник, 26 декабря, в 12:00 откроется городок на площади имени Серго Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
В 17:00 в этот же день откроется городок на площади перед Домом культуры «Ядкарь» (ул. Лесозаводская, 1а).