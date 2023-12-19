В Уфе наконец-то нашли подрядчика на ремонт улицы за полмиллиарда рублей

ООО «Мастер групп» зарегистрировано в Уфе, хотя ранее было прописано в Астраханской области. В прошлом году компания зафиксировала рекордные финансовые показатели — 556 млн рублей выручки и 4,2 млн рублей прибыли. Фирма принадлежит Булату Мамину из Астраханской области. Ранее предприниматель владел и управлял организациями в Астрахани. Последнее место работы — МУП «Астрводоканал», где он был исполняющим обязанности директора с 2016 по 2018 гг.