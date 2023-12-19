В Уфе наконец-то нашли подрядчика на ремонт улицы за полмиллиарда рублей

Posted 19 декабря 2023, 16:21
Published 19 декабря 2023, 16:21
Modified 19 декабря 2023, 16:23
Updated 19 декабря 2023, 16:23
Ремонтом улицы Октябрьской революции займётся компания «Мастер групп». Об этом сообщает «РБК Уфа».
Поиск подрядчика занял полгода. Попытки уфимской администрации заключить контракт проваливались два раза. В первый раз не нашёлся подрядчик, во второй — заявка единственного участника конкурса не соответствовала требованиям.
Строительная компания должна поменять дорожное покрытие на улице Октябрьской революции, установить малые архитектурные формы, провести озеленение и устроить систему водоотведения. Также в обязанности подрядчика входит охрана археологического памятника «Уфа-2».
Цена контракта не изменилась — из городского бюджета и республиканской казны подрядчик получит 519,9 млн рублей. Срок работ — до ноября 2025 года.
ООО «Мастер групп» зарегистрировано в Уфе, хотя ранее было прописано в Астраханской области. В прошлом году компания зафиксировала рекордные финансовые показатели — 556 млн рублей выручки и 4,2 млн рублей прибыли. Фирма принадлежит Булату Мамину из Астраханской области. Ранее предприниматель владел и управлял организациями в Астрахани. Последнее место работы — МУП «Астрводоканал», где он был исполняющим обязанности директора с 2016 по 2018 гг.
С 2012 года «Мастер групп» заключил 20 контрактов с государственными организациями на 4,175 млрд рублей. Основной заказчик — Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье», от которого компания получила 3,7 млрд рублей. 12 декабря «Мастер групп» согласился на проведение освещения и видеонаблюдения на улице Октябрьской революции в Уфе за 85,2 млрд рублей (со стороны городских властей контракт заключило Управление коммунального хозяйства и благоустройства).
Вчера мы рассказывали о том, как другая подрядная организация занимается высаживанием хвойных растений в метель. А на уход за территорией правительственных зданий власти готовы выделить 76,84 млн рублей.