В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК

Жилой комплекс бизнес-класса получил название Aurum — по словам Анны Сулиз, потому, что путь к нему оказался таким же сложным и трудным, как к золотой медали. В новом жилом комплексе будет 562 квартиры с высокими потолками, часть из них — с мастер-спальнями, с террасами. Сам ЖК будет состоять из четырех жилых башен от 14 до 24 этажей с трехуровневым паркингом и объединяющим стилобатом с парящим мостом. Корзины кондиционеров будут скрыты за фасадом, у лифтов — увеличенная высота проема, а подъезды станут двухуровневыми и будут вести на улицу и на стилобатный закрытый двор. В каждом подъезде предусмотрены душевые для питомцев, колясочные, комнаты для мам и детей, общий фитнес-зал, переговорные и детские комнаты. Коммерческие площади составляют около 3 тыс. квадратных метров.