В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК

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Строить торговый центр в Октябрьском районе — на пересечении улиц Комсомольской и Архитектора Рехмукова — начали еще в конце нулевых. Объект должен был стать торговым центром с гипермаркетом, кинотеатром и боулингом, однако компания-застройщик обанкротилась, и с 2009 года работы здесь не велись. Стройка была заброшена, для продолжения проекта или его реконструкции не находилось ни инвестора, ни бюджетного финансирования. Со временем объект стал разрушаться и нести потенциальную опасность для окружающих жителей.
По просьбе уфимской мэрии застройщик в ГК «Строитэк» начал искать варианты, что делать с недостроем. В 2021 году застройщик приобрел его в собственность, соответствующие земельные участки были взяты в аренду у Министерства земельных и имущественных отношений РБ. В 2022 году было получено разрешение на строительство.
Исследования и очистка территории, по словам исполнительного директора ГК «Строитэк» Анны Сулиз, запустили целый ряд изменений на окружающей территории. В частности, улицу Архитектора Рехмукова выпрямили, началась проработка улицы Мусы Гареева, кроме того застройщик благоустроил территорию, прилегающую к Храму Воскресения Христова. Также решился вопрос по строительству Дворца Борьбы.
— Вся сложность была в том, что официально объект не сносили, а реконструировали, — подчеркнула исполнительный директор ГК «Строитэк» Анна Сулиз. — Уникальность объекта оказалась в его текучести и перевоплощении — это было достаточно сложно рассматривать с точки зрения контролирующих административных органов, поскольку в законодательстве присутствуют точные понятия и процедуры в виде сноса и нового строительства. Переговоры и обсуждения с профессионалами из всех ведомств города привели к тому, что здесь будет построен многофункциональный жилой комплекс.
Жилой комплекс бизнес-класса получил название Aurum — по словам Анны Сулиз, потому, что путь к нему оказался таким же сложным и трудным, как к золотой медали. В новом жилом комплексе будет 562 квартиры с высокими потолками, часть из них — с мастер-спальнями, с террасами. Сам ЖК будет состоять из четырех жилых башен от 14 до 24 этажей с трехуровневым паркингом и объединяющим стилобатом с парящим мостом. Корзины кондиционеров будут скрыты за фасадом, у лифтов — увеличенная высота проема, а подъезды станут двухуровневыми и будут вести на улицу и на стилобатный закрытый двор. В каждом подъезде предусмотрены душевые для питомцев, колясочные, комнаты для мам и детей, общий фитнес-зал, переговорные и детские комнаты. Коммерческие площади составляют около 3 тыс. квадратных метров.
— В России таких проектов — буквально единицы. Как правило, это связано с тем, что застройщики мало уделяют внимания составляющим жилых комплексов, стараются выжать максимальную прибыль при минимальных вложениях. Здесь же мы видим пример того, что застройщик не просто очень сложный юридический и физический объект привел в порядок, но и к деталям подходит очень грамотно и внимательно, — отметил директор маркетингового агентства «План А» Иван Зорин.
— Объект строится на основании разрешения на строительство, в соответствии с градостроительным кодексом, по проектной документации получено положительно заключение экспертизы. Объект отвечает всем требованиям по безопасности и надежности. Если застройщик добросовестно выполнит все требования проекта, то объект станет безусловным украшением Уфы и прослужит долгие годы, — подчеркнул зампредседателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Иван Белоусов.
Отметим, что Банк Дом.РФ обеспечил проектное финансирование с первого этапа проекта. На данный момент продажи квартир уже открыты, заключаются договоры долевого участия. Объект планируется ввести в эксплуатацию целиком — ориентировочно в третьем квартале 2026 года.