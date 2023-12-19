В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО

Отмечается, что на на боевые выплаты, закупку технических средств, автотранспорта, медикаментов, питания будет направлено 2,8 млрд рублей. Еще 1,8 млрд рублей будут направлены на внутренние задачи, поддержку ветеранов СВО, семей военнослужащих, выплаты погибшим и раненым, реализацию мер поддержки участников СВО и их семей.