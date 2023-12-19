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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:00

На поддержку мобилизованных и СВО в бюджете Башкирии заложено 4,6 млрд рублей

В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО

19 декабря 2023, 07:57
Фото: 1MI

На поддержку мобилизованных и СВО в бюджете Башкирии заложено 4,6 млрд рублей

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

Как сообщил Радий Хабиров, на поддержку мобилизованных и СВО в бюджете Башкирии на 2024 год заложено 4,6 млрд рублей.

Отмечается, что на на боевые выплаты, закупку технических средств, автотранспорта, медикаментов, питания будет направлено 2,8 млрд рублей. Еще 1,8 млрд рублей будут направлены на внутренние задачи, поддержку ветеранов СВО, семей военнослужащих, выплаты погибшим и раненым, реализацию мер поддержки участников СВО и их семей.

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#Общество#Бюджет#Эффективность бюджетных расходов#Новости Башкирии#Выплаты#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Меры поддержки#Программа поддержки
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