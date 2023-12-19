В Башкирии коронавирусом за сутки заболело почти 500 человек

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По итогам истекших суток в Башкирии коронавирус был выявлен у 497 человек. По данным регионального Минздрава, с подтвержденным диагнозом в настоящий момент в стационарах находится 248 пациентов. Отмечается, что из них 109 человек в возрасте старше 60 лет.
Также по данным статистики, амбулаторное лечение в республике получают 3 996 человек, из которых 1 608 — пожилого возраста. Также за стуки 200 человек выздоровели от коронавируса.
Напомним, ранее о росте заболеваемости коронарирусом заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Согласно данным министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с момента начала эпидемии, инфекция COVID-19 была подтверждена у 381 808 человек