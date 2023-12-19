В Башкирии коронавирусом за сутки заболело почти 500 человек

По итогам истекших суток в Башкирии коронавирус был выявлен у 497 человек. По данным регионального Минздрава, с подтвержденным диагнозом в настоящий момент в стационарах находится 248 пациентов. Отмечается, что из них 109 человек в возрасте старше 60 лет.