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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил почти 500 человек

В Башкирии коронавирусом за сутки заболело почти 500 человек

19 декабря 2023, 06:02
Фото: Midjourney

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил почти 500 человек

Данные следуют из статистки регионального Минздрава.

По итогам истекших суток в Башкирии коронавирус был выявлен у 497 человек. По данным регионального Минздрава, с подтвержденным диагнозом в настоящий момент в стационарах находится 248 пациентов. Отмечается, что из них 109 человек в возрасте старше 60 лет.

Также по данным статистики, амбулаторное лечение в республике получают 3 996 человек, из которых 1 608 — пожилого возраста. Также за стуки 200 человек выздоровели от коронавируса.

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Напомним, ранее о росте заболеваемости коронарирусом заявил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Согласно данным министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с момента начала эпидемии, инфекция COVID-19 была подтверждена у 381 808 человек

#Общество#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Статистика#Здоровье#Азамат Нухов#Коронавирус#Здоровье детей#Заболеваемость
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