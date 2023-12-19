В Башкирии главный бухгалтер полиции подозревается в хищении 18 млн рублей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Следственный комитет завёл уголовное дело на главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района. Он может быть причастен к хищениям 18 млн рублей.
По мнению следователей, на протяжении четырёх лет должностное лицо незаконно перечисляло себе средства под видом заработной платы. «Заработанные» благодаря служебному положению деньги полицейский потратил по своему усмотрению.
Внутренняя проверка службы собственной безопасности МВД вышла на сотрудника своего ведомства. Теперь ему грозит наказание по части 4 статьи 160 (присвоение и растрата, совершённая лицом с использования служебного положения, в особо крупном размере) и части 1 статьи 187 (неправомерный оборот платёжных средств) Уголовного кодекса.
Оперативники провели обыски на рабочем месте и дома сотрудника. Имущество главного бухгалтера арестовано.