mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Полицейский из Башкирии подозревается в хищениях на миллионы рублей

В Башкирии главный бухгалтер полиции подозревается в хищении 18 млн рублей

19 декабря 2023, 11:58
Фото: 1MI

Полицейский из Башкирии подозревается в хищениях на миллионы рублей

Главный бухгалтер незаконно начислял зарплату самому себе.

Следственный комитет завёл уголовное дело на главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района. Он может быть причастен к хищениям 18 млн рублей.

По мнению следователей, на протяжении четырёх лет должностное лицо незаконно перечисляло себе средства под видом заработной платы. «Заработанные» благодаря служебному положению деньги полицейский потратил по своему усмотрению.

Внутренняя проверка службы собственной безопасности МВД вышла на сотрудника своего ведомства. Теперь ему грозит наказание по части 4 статьи 160 (присвоение и растрата, совершённая лицом с использования служебного положения, в особо крупном размере) и части 1 статьи 187 (неправомерный оборот платёжных средств) Уголовного кодекса.

Оперативники провели обыски на рабочем месте и дома сотрудника. Имущество главного бухгалтера арестовано.

#Общество#Происшествия#Мвд#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда
Сегодня, 06:43
Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой
Сегодня, 10:56
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Сегодня, 07:57
«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки
Сегодня, 08:11
Из Уфы можно будет долететь до Кемерово
Сегодня, 10:43
В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК
Сегодня, 04:51