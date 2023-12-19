В Башкирии главный бухгалтер полиции подозревается в хищении 18 млн рублей

Внутренняя проверка службы собственной безопасности МВД вышла на сотрудника своего ведомства. Теперь ему грозит наказание по части 4 статьи 160 (присвоение и растрата, совершённая лицом с использования служебного положения, в особо крупном размере) и части 1 статьи 187 (неправомерный оборот платёжных средств) Уголовного кодекса.