В 2023 году премия РАПК привлекла рекордное число участников

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Как рассказали в правлении ассоциации, текущий год стал для премии рекордным в плане числа поданных для участия заявок (с точки зрения года без проведения федеральных выборов). Всего от потенциальных претендентов на вручение награды поступило 100 заявок в 16 номинациях. Об этом информирует 56orb.ru.
Президент РАПК Григорий Казанков увидел в итогах премии возможность сделать вывод о притоке новых людей в профессию, а также признать рост объемов использования цифровых решений на выборах.
«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможным», — подчеркнул Казанков. По его мнению, российский рынок политического консалтинга в мире пребывает на ведущих позициях по части показателей инновационности и технологичности избирательных кампаний.
На полях мероприятия состоялось множество тематических панелей, которые были связаны с наиболее актуальными проблемами отрасли. В частности, участники события обращались к проблеме цифровизации предвыборных штабов, дистанционного электронного голосования, использования искусственного интеллекта в электоральных процессах. Конгресс объединил как молодых представителей профессионального сообщества, так и признанных экспертов.
Премию РАПК «Выбор» в текущем году присудили проекту «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“. Награды в категории „Лучший контент агитационных материалов в Интернете“ удостоился проект „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.
Звание лучшего вирусного проекта сезона присудили нейросети «Жириновский». Почётная премия РАПК «За вклад в развитие и популяризацию профессии» была вручена проректору РАНХиГС и соавтору современной идеологемы «Пентабазис» Андрею Полосину.
Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, в свою очередь, высказал мнение о том, что премия представляет собой важное событие, позволяющее ознакомиться с достижениями коллег, освоить их инструментарий и понять роль тех или иных инструментов в кампании. Большинство участников встречи всецело согласилось с этим высказыванием.
В роли информационного партнера премии выступил медиахолдинг 1MI.