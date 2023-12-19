В 2023 году премия РАПК привлекла рекордное число участников

«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможным», — подчеркнул Казанков. По его мнению, российский рынок политического консалтинга в мире пребывает на ведущих позициях по части показателей инновационности и технологичности избирательных кампаний.