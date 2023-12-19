Столица Башкирии оказалась зажата пробками

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Уфу сковали восьмибалльные пробки. Об этом сообщают Яндекс.Карты.
По данным сервиса, самая сложная ситуация — на выезде из центра города. Встали улица Октябрьской революции, участок улицы Пушкина от Театральной до Цюрупы, Карла Маркса от Пушкина до Заки Валиди. На нескольких участках улицы Новомостовой автомобилисты вынуждены ждать из-за сложностей на выезде на проспект Салавата Юлаева.
В Зелёной роще есть проблемы у автомобилистов возле «Президент-отеля» на Колгуевской. Проблемы могут возникнуть у тех, кто пытается выехать на Затонский мост. Несладко приходится и тем, кто встал у «Спортивной» и «Юношеской библиотеки», выезжая на проспект Октября.
На севере Уфы образовался затор возле промышленной зоны — пробки на Уфимском шоссе и Трамвайно. Зато Сельская Богородская в Инорсе свободна.
Сотрудники МЧС предупредили, что завтра ситуация на дорогах ухудшится.