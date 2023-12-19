Столица Башкирии оказалась зажата пробками

В Зелёной роще есть проблемы у автомобилистов возле «Президент-отеля» на Колгуевской. Проблемы могут возникнуть у тех, кто пытается выехать на Затонский мост. Несладко приходится и тем, кто встал у «Спортивной» и «Юношеской библиотеки», выезжая на проспект Октября.