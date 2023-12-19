Санкции Евросоюза, смерть командира и эпопея с яйцами в Башкирии

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Published Сегодня, 16:58
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Глава республики и два башкирских предприятия попали под санкции. Европейский союз считает, что Радий Хабиров «сделал развитие военного потенциала» одной из главных своих задач, а заводы БЭТО и КумАПП — бенефициарами вооружённого конфликта в Украине.
Батальон им. Сергея Зорина остался без командира — Андрея Мигунова. Уроженец Мелеузовского района был военкомом Гафурийского района, а в этом году ушёл добровольцем на фронт в составе полка «Башкортостан». Погибшего под атакой дронов в командирском БМП похоронили в Гафурийском районе.
Радий Хабиров выступил перед парламентом. Послание Госсобранию было посвящено «общественному консенсусу», финансовой поддержке «специальной военной операции» и заботе об инвалидах.
Яйца из Азербайджана, Турции и Ирана ещё не успели прибыть на прилавки, а экономисты и власти уже оценивают перспективы прихода иностранных поставщиков. Сможет ли местное производство конкурировать с новыми игроками, мы спросили у доктора наук. А в Курултае ждут, когда откроется птицефабрика в Авдоне и привезут яйца из-за рубежа.