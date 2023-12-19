Санкции Евросоюза, смерть командира и эпопея с яйцами в Башкирии

Яйца из Азербайджана, Турции и Ирана ещё не успели прибыть на прилавки, а экономисты и власти уже оценивают перспективы прихода иностранных поставщиков. Сможет ли местное производство конкурировать с новыми игроками, мы спросили у доктора наук. А в Курултае ждут, когда откроется птицефабрика в Авдоне и привезут яйца из-за рубежа.