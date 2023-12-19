Российские ученые создали прорывные противораковые соединения

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Это соединение проявило на 57% более эффективное подавление роста раковых клеток в лабораторных условиях по сравнению с чистым куркумином, пишет RT.
Согласно новому исследованию, атом фтора влияет на геометрию молекулы куркумина, придавая ей новые свойства и усиливая противораковую активность соединения.
Эти важные научные открытия будут использованы в разработке новых лекарственных препаратов с высокой противоопухолевой эффективностью.
Учёные также подчеркнули безопасность полученного соединения, подчёркивая его потенциал для будущего использования в безопасных фармацевтических препаратах.