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Российские ученые создали прорывные противораковые соединения

Российские ученые создали прорывные противораковые соединения

19 декабря 2023, 19:52
Фото: 1MI
Российские учёные достигли значительного прогресса, разработав уникальное соединение, объединяющее синтетический куркумин и фтор, обладающее выраженным противоопухолевым эффектом.

Это соединение проявило на 57% более эффективное подавление роста раковых клеток в лабораторных условиях по сравнению с чистым куркумином, пишет RT.

Согласно новому исследованию, атом фтора влияет на геометрию молекулы куркумина, придавая ей новые свойства и усиливая противораковую активность соединения.

Эти важные научные открытия будут использованы в разработке новых лекарственных препаратов с высокой противоопухолевой эффективностью.

Учёные также подчеркнули безопасность полученного соединения, подчёркивая его потенциал для будущего использования в безопасных фармацевтических препаратах.

#Россия#Ученые#Онкология
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