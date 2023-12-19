Российские эксперты разрабатывают беспилотный надводный дрон

Согласно информации от ТАСС, в России ведется разработка передового беспилотного надводного дрона с ударными возможностями и способностью перевозить полезную нагрузку весом до 10 кг, с возможностью дальнейшего увеличения этого параметра до 100 кг.

По сообщениям источника, украинские военные сталкиваются с проблемой дорогостоящих натовских надводных катеров, которые находятся в дефиците. В ответ Россия предпринимает более эффективные и бюджетные шаги, планируя создать беспилотный дрон, пишет RT. По словам источника, данный надводный дрон может быть оперативно масштабирован при необходимости. Он оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Дальность полета такого дрона оценивается вплоть до 20 км.