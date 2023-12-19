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Глава Башкирии прокомментировал свое включение в санкционные списки Евросоюза

«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки

19 декабря 2023, 08:11
Фото: 1MI

Глава Башкирии прокомментировал свое включение в санкционные списки Евросоюза

Ранее санкции против главы Башкирии, а также ряда региональных чиновников и предприятий ввели США, Канада, Великобритания и Украина.

Ранее Евросоюз включил главу Башкирии Радия Хабирова в обновленный санкционный список. Глава Башкирии поддержал проведение СВО на территории Украины, а также посетил новые регионы.

«Мне вчера прислали это решение. Во-первых, там приличная компания. И в этой компании не стыдно быть. Но на самом деле — это плохо. Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий, в санкции попали люди. Считаю, что когда-то этот эпизод с санкциями будет восприниматься как не очень умная политика не очень умных людей. В Евросоюзе — 27 стран, а мире — почти 200 стран», — заявил Хабиров.

Данные санкции стали частью 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России, который также включает ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных на территории России. Также ранее против главы Башкирии санкции ввели США, Канада, Великобритания и Украина.

#Политика#Общество#Украина#Санкции#Новости Башкирии#Хабиров#Азамат Нухов#Санкционные списки#Политический деятель#США
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