«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ранее Евросоюз включил главу Башкирии Радия Хабирова в обновленный санкционный список. Глава Башкирии поддержал проведение СВО на территории Украины, а также посетил новые регионы.
«Мне вчера прислали это решение. Во-первых, там приличная компания. И в этой компании не стыдно быть. Но на самом деле — это плохо. Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий, в санкции попали люди. Считаю, что когда-то этот эпизод с санкциями будет восприниматься как не очень умная политика не очень умных людей. В Евросоюзе — 27 стран, а мире — почти 200 стран», — заявил Хабиров.