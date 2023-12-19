«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки

Данные санкции стали частью 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России, который также включает ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных на территории России. Также ранее против главы Башкирии санкции ввели США, Канада, Великобритания и Украина.