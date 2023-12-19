Политолог Сипров: новый пакет санкций приведет ЕС к деиндустриализации

Эксперт считает, что в странах Евросоюза наблюдается экономический спад. Из-за ограничения на импорт сырья последствия для экономики Европы будут разрушительны. Тогда как Россия останется при своих алмазах, отсутствие которых повлияет на ювелирную промышленность в тех же Нидерландах, где, возможно, придется закрывать целые города.