Политолог Сипров: новый пакет санкций приведет ЕС к деиндустриализации

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Помимо индивидуальных санкций против 140 физлиц и организаций, ЕС ввел запрет на ввоз российских алмазов и сжиженных нефтяных газов. Политолог Вадим Сипров поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» мнением о том, как эти санкции повлияют на Россию.
Эксперт считает, что в странах Евросоюза наблюдается экономический спад. Из-за ограничения на импорт сырья последствия для экономики Европы будут разрушительны. Тогда как Россия останется при своих алмазах, отсутствие которых повлияет на ювелирную промышленность в тех же Нидерландах, где, возможно, придется закрывать целые города.
Сипров также указывает на параллельный импорт, который помогает России в развитии экономики. Санкции, по мнению политолога, для России — дополнительный стимул к развитию импортозамещения.