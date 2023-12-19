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Политолог Сипров: новый пакет санкций приведет ЕС к деиндустриализации

Политолог Сипров: новый пакет санкций приведет ЕС к деиндустриализации

19 декабря 2023, 12:12
Фото: Midjourney
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил новый 12-й пакет санкций, который был принят Евросоюзом 18 декабря, как мощные экономические меры, однако эксперты считают иначе.

Помимо индивидуальных санкций против 140 физлиц и организаций, ЕС ввел запрет на ввоз российских алмазов и сжиженных нефтяных газов. Политолог Вадим Сипров поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» мнением о том, как эти санкции повлияют на Россию.

Эксперт считает, что в странах Евросоюза наблюдается экономический спад. Из-за ограничения на импорт сырья последствия для экономики Европы будут разрушительны. Тогда как Россия останется при своих алмазах, отсутствие которых повлияет на ювелирную промышленность в тех же Нидерландах, где, возможно, придется закрывать целые города.

Сипров также указывает на параллельный импорт, который помогает России в развитии экономики. Санкции, по мнению политолога, для России — дополнительный стимул к развитию импортозамещения.

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