Первый в истории Сахалина полет БПЛА с медицинским грузом прошел за 55 минут

«Прошедший семинар показал, что БПЛА активно применяются в регионе. Во многих отраслях уже есть практические результаты, во многих работа только начинается, но это не страшно, поскольку она в такой же степени готовности и по всей стране. В этом плане Сахалин является регионом-лидером. Многие сценарии, которые будут применены, мы совместно опробуем на „Архипелаге“ — это обучающий интенсив, который пройдет летом 2024 года. Основная задача — сделать так, чтобы применение дронов было эффективным. Конструкторы уже много чего придумали, поэтому сейчас нам важно обучить как раз заказчиков этих услуг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко.