Новую программу индивидуального жилищного строительства запустят в Башкирии

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
За минувшие несколько лет, по мнению Радия Хабирова, в Башкирии произошел прорыв в жилищном строительстве. Так, в прошлом году было сдано 3 млн кв. метров, в этом году планируется превзойти этот результат.
Глава Башкирии также высказался о реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства.
«В связи с этим мы запускаем программу „Башкирский домик“. Будем силами республики обеспечивать на участках под ИЖС инженерную инфраструктуру, а застройку вести по типовым проектам с использованием местных строительных материалов. Прошу правительство республики до 1 апреля представить концепцию Программы и проработать вопрос её финансового обеспечения», — поручил Хабиров.
Глава Башкирии также рассказал о расселении аварийных домов.
В этом году завершаем ускоренными темпами программу по переселению граждан из аварийного жилья. С 2019 года расселили 8,4 тыс. человек из помещений площадью 105 тыс. кв. метров со значительным превышением целевых показателей, но острота этой проблемы пока сохраняется. На прошлой неделе принят предложенный правительством республики законопроект о внесении изменений в наш закон «О регулировании земельных отношений», который предусматривает выделение застройщику земли в аренду без торгов под строительство многоквартирного дома с последующим предоставлением части жилых помещений гражданам из аварийных домов, — сказал глава республики.