На выставке «Россия» трехмиллионного посетителя поздравили открыткой от Путина

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Открытку президент подписал в минувшее воскресенье, посещая павильон № 75 на ВДНХ во время своего визита на выставку «Россия». Об этом сообщает РИА-Новости.
«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — обещал Алексей Козырев.
Семью трехмиллионного посетителя также порадовали экскурсией по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и путевкой на космодром Восточный. Этот подарок, подготовленный АНО «Дирекция выставки достижений „Россия в сотрудничестве с Минстроем РФ, предусмотрен для всей семьи и подразумевает компенсацию проезда и проживания в путешествии.
В Минстрое также присоединились к поздравлениям трехмиллионного гостя, подчеркнув, что космодром Восточный известен как один из красивейших объектов России.
2 декабря двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани преподнесли в подарок сертификат на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС. 15 ноября миллионная гостья выставки Светлана Сулейманова из Пензы стала обладательницей билетов на балет «Щелкунчик» и путевки в Москву для всей семьи.