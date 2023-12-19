mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:36

Published Сегодня, 18:36

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

На выставке «Россия» трехмиллионного посетителя поздравили открыткой от Путина

На выставке «Россия» трехмиллионного посетителя поздравили открыткой от Путина

19 декабря 2023, 18:36
Фото: russia.riamediabank.ru
На международной выставке-форуме «Россия» 19 декабря побывал трехмиллионный посетитель — барнаулец Алексей Козырев с женой. Ему вручили особый приз — открытку с поздравлением и автографом президента РФ Владимира Путина.

Открытку президент подписал в минувшее воскресенье, посещая павильон № 75 на ВДНХ во время своего визита на выставку «Россия». Об этом сообщает РИА-Новости.

«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — обещал Алексей Козырев.

Семью трехмиллионного посетителя также порадовали экскурсией по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и путевкой на космодром Восточный. Этот подарок, подготовленный АНО «Дирекция выставки достижений „Россия в сотрудничестве с Минстроем РФ, предусмотрен для всей семьи и подразумевает компенсацию проезда и проживания в путешествии.

В Минстрое также присоединились к поздравлениям трехмиллионного гостя, подчеркнув, что космодром Восточный известен как один из красивейших объектов России.

2 декабря двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани преподнесли в подарок сертификат на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС. 15 ноября миллионная гостья выставки Светлана Сулейманова из Пензы стала обладательницей билетов на балет «Щелкунчик» и путевки в Москву для всей семьи.

#Общество
Подпишитесь
Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда
Сегодня, 06:43
Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой
Сегодня, 10:56
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Сегодня, 07:57
«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки
Сегодня, 08:11
Из Уфы можно будет долететь до Кемерово
Сегодня, 10:43
В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК
Сегодня, 04:51