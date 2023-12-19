На выставке «Россия» трехмиллионного посетителя поздравили открыткой от Путина

Семью трехмиллионного посетителя также порадовали экскурсией по павильону № 15 «Строим будущее / Россия в движении» и путевкой на космодром Восточный. Этот подарок, подготовленный АНО «Дирекция выставки достижений „Россия в сотрудничестве с Минстроем РФ, предусмотрен для всей семьи и подразумевает компенсацию проезда и проживания в путешествии.