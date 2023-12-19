«Мы вымерзаем натуральным образом» Жители Башкирии недовольны отсутствием света

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Published Сегодня, 13:00
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Жители Уфимского района обратились к Радию Хабирову с призывом решить проблему электропитания. Низкое напряжение сетей вызывает большое количество бытовых проблем.
Пользовательница Ксения Л. написала в соцсетях возмущённый комментарий от имени жителей ДНП Осоргинский посад и близлежащих деревень и сёл. По её словам, 5 дней в сетях электропитания низкое напряжение. Из-за этого не работают бытовые приборы и системы — водоснабжение, освещение, отопление, микроволновые печи, холодильники, электроплиты. 18 декабря вовсе жители коттеджного посёлка остались без электричества.
— У нас 5 дней нет напряжения совсем, мы вымерзаем натуральным образом.
Администрация Уфимского района обещала спросить о причинах сбоев в электроснабжении у профильных служб. Однако ответ чиновников не устроил Ксению Л. По её мнению, «Уфимский район никогда ничего не сделал и ни разу не решил вопрос на наши письма».
Министерство энергетики взвалило ответственность за сбои в электропитании на самих жителей:
— С наступлением отопительного периода, могут увеличиваться как аварийные, так и плановые отключения электрической энергии. Стоит отметить, что в населенных пунктах Уфимского района, в частности д. Осоргино стремительно возрастает количество новых потребителей и электроприборов, которые используются в быту, а жители превышают объемы потребления, указанные в договоре (как правило, это 15 кВт).
Для решения проблемы энергетики направили в Осоргино несколько дизельных генераторов, «подпитывающих» сеть. До конца 2024 года планируется построить подстанцию «Осоргино».
В начале прошлой недели без электричества остались жители Нагаево. Министр ЖКХ доложила о том, что отключения коснулись 10 тыс граждан.