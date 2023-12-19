«Мы вымерзаем натуральным образом» Жители Башкирии недовольны отсутствием света

Администрация Уфимского района обещала спросить о причинах сбоев в электроснабжении у профильных служб. Однако ответ чиновников не устроил Ксению Л. По её мнению, «Уфимский район никогда ничего не сделал и ни разу не решил вопрос на наши письма».