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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:02

«Мы вымерзаем натуральным образом» Жители Башкирии недовольны отсутствием света

19 декабря 2023, 13:00

Под Уфой разбираются с проблемой сбоев в электропитании

Власти обещают построить подстанцию к концу следующего года.

Жители Уфимского района обратились к Радию Хабирову с призывом решить проблему электропитания. Низкое напряжение сетей вызывает большое количество бытовых проблем.

Пользовательница Ксения Л. написала в соцсетях возмущённый комментарий от имени жителей ДНП Осоргинский посад и близлежащих деревень и сёл. По её словам, 5 дней в сетях электропитания низкое напряжение. Из-за этого не работают бытовые приборы и системы — водоснабжение, освещение, отопление, микроволновые печи, холодильники, электроплиты. 18 декабря вовсе жители коттеджного посёлка остались без электричества.

— У нас 5 дней нет напряжения совсем, мы вымерзаем натуральным образом.

Администрация Уфимского района обещала спросить о причинах сбоев в электроснабжении у профильных служб. Однако ответ чиновников не устроил Ксению Л. По её мнению, «Уфимский район никогда ничего не сделал и ни разу не решил вопрос на наши письма».

Министерство энергетики взвалило ответственность за сбои в электропитании на самих жителей:

— С наступлением отопительного периода, могут увеличиваться как аварийные, так и плановые отключения электрической энергии. Стоит отметить, что в населенных пунктах Уфимского района, в частности д. Осоргино стремительно возрастает количество новых потребителей и электроприборов, которые используются в быту, а жители превышают объемы потребления, указанные в договоре (как правило, это 15 кВт).

Для решения проблемы энергетики направили в Осоргино несколько дизельных генераторов, «подпитывающих» сеть. До конца 2024 года планируется построить подстанцию «Осоргино».

В начале прошлой недели без электричества остались жители Нагаево. Министр ЖКХ доложила о том, что отключения коснулись 10 тыс граждан.

#Общество#Происшествия#Уфа#Отключение электричества#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Уфимский район
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