Метеоролог опровергла существование метеозависимости

Михаил Леус, ведущий специалист «Фобоса», рассказал, что вспышки на солнце зачастую предшествуют магнитным бурям. Люди могут испытывать тревогу при чтении или просмотре информации о магнитных бурях, так как «метеозависимость», по мнению многих, является широко распространенным явлением. Однако по мнению Нины Зайцевой, климатолога и доктора географических наук, нет прямых доказательств влияния таких бурь ни на на погоду, ни на человека.