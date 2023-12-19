mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Метеоролог опровергла существование метеозависимости

Метеоролог опровергла существование метеозависимости

19 декабря 2023, 06:03
Фото: Midjourney
«Фобос» ранее рассказывал о сильной вспышке на солнце, которая произошла 14 декабря. Сотрудники метеоцентра отметили, что последний раз такая мощная вспышка фиксировалась в 2017 году.

Михаил Леус, ведущий специалист «Фобоса», рассказал, что вспышки на солнце зачастую предшествуют магнитным бурям. Люди могут испытывать тревогу при чтении или просмотре информации о магнитных бурях, так как «метеозависимость», по мнению многих, является широко распространенным явлением. Однако по мнению Нины Зайцевой, климатолога и доктора географических наук, нет прямых доказательств влияния таких бурь ни на на погоду, ни на человека.

В интервью RuNews24.Ru Зайцева заявила, что магнитная буря может вызвать некоторые проблемы со связью, а также изменения в атмосфере, влияющие на передачу радиосигналов. Однако не доказано, что из-за магнитных бурь страдают люди.

На вопрос о связи между данными явлениями и обильными снегопадами на обширной территории страны, Зайцева ответила, что нет никакой связи между ними.

Она добавила, что изменения погоды происходят из-за природных факторов, а не из-за магнитных бурь. Она также отметила, что климатические изменения в последние десятилетия также привели и к изменениям в погоде.

#Общество
Подпишитесь
Стало известно на сколько сократилось производство яиц в Башкирии в 2023 году
Вчера, 12:51
Есть пострадавшие: Автобус с десятками детей попал в ДТП под Уфой
Вчера, 08:11
Из Уфы и Янаула к Персидскому заливу: что известно о планируемой железной дороге
Вчера, 08:50
В Уфе снова передвинули сроки открытия Зининского путепровода
Вчера, 03:48
Колоссальный дефицит: часть иностранцев в Башкирии возьмут на работу без ограничений
17 декабря, 09:00
В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК
Сегодня, 04:51