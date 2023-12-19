Метеоролог опровергла существование метеозависимости

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Михаил Леус, ведущий специалист «Фобоса», рассказал, что вспышки на солнце зачастую предшествуют магнитным бурям. Люди могут испытывать тревогу при чтении или просмотре информации о магнитных бурях, так как «метеозависимость», по мнению многих, является широко распространенным явлением. Однако по мнению Нины Зайцевой, климатолога и доктора географических наук, нет прямых доказательств влияния таких бурь ни на на погоду, ни на человека.
В интервью RuNews24.Ru Зайцева заявила, что магнитная буря может вызвать некоторые проблемы со связью, а также изменения в атмосфере, влияющие на передачу радиосигналов. Однако не доказано, что из-за магнитных бурь страдают люди.
На вопрос о связи между данными явлениями и обильными снегопадами на обширной территории страны, Зайцева ответила, что нет никакой связи между ними.
Она добавила, что изменения погоды происходят из-за природных факторов, а не из-за магнитных бурь. Она также отметила, что климатические изменения в последние десятилетия также привели и к изменениям в погоде.