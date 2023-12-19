Командир батальона из Башкирии погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В понедельник, 18 декабря, в Гайурийском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО командиром батальона имени Сергея Зорина — Андреем Мигуновым. Как сообщили в администрации района, 28 ноября 2023 года, выполняя приказ, удерживал захваченные рубежи противника, не давая возможности ВСУ подтянуть резервы, тем самым не допустив прорыва. Израсходовав боекомплект, БМП командира попала под массированный удар дронов.
Андрей Мигунов награжден орденом генерала Шаймуратова и представлен к званию Героя России посмертно.
На церемонии прощания присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.
«Героический был человек, светлая ему память. Он моего года рождения. Всю жизнь посвятил службе, работе с детьми, патриотическому воспитанию», — заявил глава Башкирии.
Андрей Павлович Мигунов родился 2 сентября 1964 года в деревне Сарышево Мелеузовского района. После школы поступил в Камышинское высшее военное строительное командное училище, с 1981 по 2006 год служил в рядах советской и российской армии.
В 1985–1987 годах служил в Афганистане.
С 2001 по 2006 год был военным комиссаром Гафурийского района.
В 2023 году подписал контракт с Министерством обороны и ушел добровольцем на СВО в составе полка «Башкортостан» в должности командира танкового батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина.