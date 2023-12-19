Командир батальона из Башкирии погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО

В понедельник, 18 декабря, в Гайурийском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО командиром батальона имени Сергея Зорина — Андреем Мигуновым. Как сообщили в администрации района, 28 ноября 2023 года, выполняя приказ, удерживал захваченные рубежи противника, не давая возможности ВСУ подтянуть резервы, тем самым не допустив прорыва. Израсходовав боекомплект, БМП командира попала под массированный удар дронов.