Из Уфы можно будет долететь до Кемерово

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Башкирии в Южную Сибирь. Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан» со ссылкой на лоукостер.
Эта же фирма обещала открыть прямой перелёт из Уфы в Грузию.
Первый рейс должен состояться 16 января. Перелёты будут производиться самолётом Sukhoi Superjet. Вылететь в столицу Кузбасса можно будет по вторникам в 4 часа 35 минут утра. Время в пути составит около 3 часов.
Рейс является частью маршрута из Минеральных вод с попутной посадкой в Уфе. Посадка в столице Башкирии самолёта, направляющегося из Кемерово, будет производиться в 11:40, а вылет в Ставропольский край — в 12:35.
Билеты уже появились на сайте авиакомпании.