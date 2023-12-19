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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Зимой появятся авиарейсы из Уфы в Кемерово и Минеральные воды

Из Уфы можно будет долететь до Кемерово

19 декабря 2023, 10:43
Фото: 1MI

Зимой появятся авиарейсы из Уфы в Кемерово и Минеральные воды

Первый рейс состоится менее, чем через месяц.

Авиакомпания «Азимут» запустит рейсы из Башкирии в Южную Сибирь. Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан» со ссылкой на лоукостер.

Эта же фирма обещала открыть прямой перелёт из Уфы в Грузию.

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Первый рейс должен состояться 16 января. Перелёты будут производиться самолётом Sukhoi Superjet. Вылететь в столицу Кузбасса можно будет по вторникам в 4 часа 35 минут утра. Время в пути составит около 3 часов.

Рейс является частью маршрута из Минеральных вод с попутной посадкой в Уфе. Посадка в столице Башкирии самолёта, направляющегося из Кемерово, будет производиться в 11:40, а вылет в Ставропольский край — в 12:35.

Билеты уже появились на сайте авиакомпании.

#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Кемерово
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