Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как сообщил Хабиров, в Башкирии установлен рекорд в финансировании строительства и ремонта дорог. Глава Башкирии рассказал о строительстве Восточного выезда, а также о реконструкции участка трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Также власти региона намерены завершить строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка и увеличить пропускную способность трасс М-5 и М-7.
«В результате мы смогли раньше срока выйти на финишную прямую нашей „стройки века“ — Восточного выезда, через два месяца откроем здесь движение. Начали активное строительство трассы М-12. По нашей территории пройдёт большой участок более 200 км. Эта важная для нас дорога появится уже через год. Затем в течение двух лет мы восстановим пострадавшие во время строительства близлежащие дороги, с федеральным правительством этот вопрос согласован», — сказал Хабиров.
Как сообщил Хабиров всего на программу «фонящих дорог» в Башкирии выделили 4 млрд рублей, в следующем году сумму планируется увеличить до 5 млрд рублей.