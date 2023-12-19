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На программу фонящих дорог в Башкирии выделят до пяти мдрд рублей

Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда

19 декабря 2023, 06:43
Фото: 1MI

На программу фонящих дорог в Башкирии выделят до пяти мдрд рублей

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

Как сообщил Хабиров, в Башкирии установлен рекорд в финансировании строительства и ремонта дорог. Глава Башкирии рассказал о строительстве Восточного выезда, а также о реконструкции участка трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Также власти региона намерены завершить строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка и увеличить пропускную способность трасс М-5 и М-7.

«В результате мы смогли раньше срока выйти на финишную прямую нашей „стройки века“ — Восточного выезда, через два месяца откроем здесь движение. Начали активное строительство трассы М-12. По нашей территории пройдёт большой участок более 200 км. Эта важная для нас дорога появится уже через год. Затем в течение двух лет мы восстановим пострадавшие во время строительства близлежащие дороги, с федеральным правительством этот вопрос согласован», — сказал Хабиров.

Как сообщил Хабиров всего на программу «фонящих дорог» в Башкирии выделили 4 млрд рублей, в следующем году сумму планируется увеличить до 5 млрд рублей.

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#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Ремонт дорог#Дороги#Новости Башкирии#Хабиров#Дорожный ремонт#Строительство и ремонт дорог#Азамат Нухов#Ремонтные работы#Курултай
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