Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда

Как сообщил Хабиров, в Башкирии установлен рекорд в финансировании строительства и ремонта дорог. Глава Башкирии рассказал о строительстве Восточного выезда, а также о реконструкции участка трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Также власти региона намерены завершить строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка и увеличить пропускную способность трасс М-5 и М-7.