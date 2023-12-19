Европейский союз ввёл санкции против башкирских заводов

Данные о владельцах предприятия акционерное общество не раскрывает с 2017 года. Известно, что министерство обороны заключило с БЭТО 6 контрактов на 151,2 млн рублей. Последний из них датируется маем 2017 года. В 2021 году выручка завода составила 114 млн рублей, а чистая прибыль — 17,36 млн рублей, рекордный показатель с 2016 года. Прошлый год, по данным СПАРК, фирма завершила с убытками в 8,2 млн рублей.