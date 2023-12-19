Европейский союз ввёл санкции против башкирских заводов

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Два башкирских предприятия попали в 12 пакет санкций Европейского союза. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 18 декабря, которое вносит изменения в документ 2014 года об ограничительных мерах в отношении российских лиц и компаний.
Ранее в санкционный список попал глава Башкирии Радий Хабиров.
Под ограничительные меры попали АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) и АО «Башкирское электронно-телекоммуникационное объединение» (БЭТО).
В документе, имеющемся в распоряжении mkset.ru, говорится, что КумАПП производит военные вертолёты, «имеющие стратегическое значение для Российской Федерации». По мнению европейских парламентариев, завод материально поддерживает и получает выгоду от российского правительства, «которое несёт ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Весной бывшее руководство КумАПП оказалось под санкциями президента Украины.
Сумма контрактов КумАПП с министерством обороны достигает 939,8 млн рублей. Самый крупный заказчик предприятия — войсковая часть 55056, с которой было заключено 19 контрактов на 3,2 млрд рублей. В последний раз финансовая отчётность КумАПП публиковалась в 2018 году — тогда прибыль составила 4 млрд рублей при выручке 11 млрд рублей.
БЭТО обозначено как предприятие, разрабатывающее телекоммуникационные системы, «в том числе радиоприёмники, в том числе находящиеся на вооружении Вооружённых сил Российской Федерации». Также авторы документа считают, что БЭТО имеет контракты с министерством обороны и департаментом материально-технического обеспечения МВД. Таким образом, резюмируется в пояснении, предприятие получает выгоду от сотрудничества с российскими властями. В мае 2023 года Владимир Зеленский ввёл ограничения против завода и его бывшего директора.
Данные о владельцах предприятия акционерное общество не раскрывает с 2017 года. Известно, что министерство обороны заключило с БЭТО 6 контрактов на 151,2 млн рублей. Последний из них датируется маем 2017 года. В 2021 году выручка завода составила 114 млн рублей, а чистая прибыль — 17,36 млн рублей, рекордный показатель с 2016 года. Прошлый год, по данным СПАРК, фирма завершила с убытками в 8,2 млн рублей.
Дозвониться до руководства предприятий нам не удалось.
Кроме башкирских заводов, под санкции попали телеканалы «Царьград» и «Спас», татарская ОЭЗ «Алабуга», частные военизированные структуры, Федеральная служба финансового мониторинга, фонд «Защитники отечества» и другие организации.
В прошлом месяце под санкции Украины попали башкирские чиновники, близкие к руководству региона.