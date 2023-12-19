Эксперты Роскачества: Мандарины надо выбирать по запаху и внешнему виду

Подмороженные плоды брать не рекомендуется, также как и те, на которых есть плесень. Последние вообще опасно есть. Мягкие участки на поверхности фрукта говорят о том, что он начинает гнить, такие мандарины тоже лучше не брать. Плоды с повреждённой кожицей также оставляйте на полках — герметичность нарушена, значит внутрь проникли бактерии.