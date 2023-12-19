Эксперты Роскачества: Мандарины надо выбирать по запаху и внешнему виду

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Сильнее всего пахнут фрукты родом из Абхазии, они ещё и самые сочные — содержат до 70% сока, но они далеко не самые сладкие. По сладости их опережают перуанские, бразильские, и марокканские мандарины, пишет runews24.ru.
Подмороженные плоды брать не рекомендуется, также как и те, на которых есть плесень. Последние вообще опасно есть. Мягкие участки на поверхности фрукта говорят о том, что он начинает гнить, такие мандарины тоже лучше не брать. Плоды с повреждённой кожицей также оставляйте на полках — герметичность нарушена, значит внутрь проникли бактерии.
Специалисты Роскачества рассказали журналистам о том, что наличие листьев не всегда означает, что мандарины только сорваны. Часто торговцы оставляют их для привлечения внимания и придания вида свежести. Дело в том, что мандариновые листья не вянут, по прошествии определённого времени они просто подсыхают.