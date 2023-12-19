Экономика Сахалинской области становится более устойчивой

В нашем регионе ведется работа по импортозамещению в нефтегазовой сфере. В свое время мы обратили внимание, что многие важные сервисные операции для предприятий отрасли выполняются за рубежом. Это ставит под угрозу ключевую отрасль, а также лишает регион части доходов. Поэтому начали создавать в Южно-Сахалинске нефтегазовый индустриальный парк. Сейчас близится к завершению строительство первой очереди. На этой площадке будут работать отраслевые сервисные компании, в основном отечественные. Сейчас уже зарегистрировано 12 резидентов. Они будут оказывать различные услуги предприятиям, добывающим углеводороды. Например, производить и ремонтировать подводно-устьевое оборудование, газотурбинные установки, электродвигатели и генераторы. В результате наши нефтяники будут меньше зависеть от поставок оборудования и услуг из-за рубежа.