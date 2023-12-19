Что будет с предприятиями Башкирии, когда придут яйца из Турции, Ирана и Азербайджана

Исходя из вышесказанного, говорит Ильдар Зулькарнай, нет угрозы для птицефабрик в Башкирии и в целом в России. Дело в том, что производство яиц категории С2 (самого маленького размера) было рентабельно при розничной цене 66 рублей за 10 штук (как это было несколько месяцев назад). «Возврат примерно к этой цене, например к 80 рублям за десяток под влиянием конкуренции, по-прежнему будет рентабельным» — констатирует доктор наук. Стоит учесть, что издержки производства возросли. Однако за 2 месяца этот рост не такой большой.