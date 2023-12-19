Что будет с предприятиями Башкирии, когда придут яйца из Турции, Ирана и Азербайджана

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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В Башкирию начнут привозить яйца из Турции и Азербайджана. На этой неделе стало известно, что продукция будет поставляться из Ирана. Мы спросили у экономиста, специализирующегося на региональной экономике, о том, как приход на российский рынок иностранных товаров повлияет на местных производителей.
Цены на столовые яйца и куриное мясо вызвали ажиотаж в конце ноября — начале декабря. Это привело к тому, что в некоторых магазинах яйца исчезли с прилавков.
Побеседовать с нами согласился Зулькарнай Ильдар Узбекович — доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
По его мнению, рост цен на яйца обусловлен двумя причинами — ростом спроса на яйца и куриное мясо среди бедных слоёв населения и рост издержек на производство.
— Я считаю, что основная из них — это первая причина, т. к. в силу ускорившегося роста цен на продукты питания наиболее бедное население, которое составляет у нас в стране большинство, переключилось с дорогого говяжьего мяса на более дешевое куриное мясо и столовые яйца.
Исходя из вышесказанного, говорит Ильдар Зулькарнай, нет угрозы для птицефабрик в Башкирии и в целом в России. Дело в том, что производство яиц категории С2 (самого маленького размера) было рентабельно при розничной цене 66 рублей за 10 штук (как это было несколько месяцев назад). «Возврат примерно к этой цене, например к 80 рублям за десяток под влиянием конкуренции, по-прежнему будет рентабельным» — констатирует доктор наук. Стоит учесть, что издержки производства возросли. Однако за 2 месяца этот рост не такой большой.
Ильдар Узбекович оптимистично подходит к последствиям импорта для внутреннего рынка:
— Импорт сдержит рост цен, увеличив предложение.
Недавно стало известно, что в 2023 году производство яиц в Башкирии снизилось на 28,3%.
О том, что привело к «яичному кризису», мы рассказывали недавно. Как ни странно, эксперты увидели проблему в дефиците кадров. Однако на цены повлияли и другие факторы.