mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Дед Мороз прибыл со Снегурочкой в Уфу

Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой

19 декабря 2023, 10:56
Фото: 1MI

Дед Мороз прибыл со Снегурочкой в Уфу

Маршрут героя новогодних сказок проходит через 70 городов.

Дед Мороз приехал на поезде к железнодорожному вокзалу Уфы. Об этом сообщает телеканал UTV.

Главный новогодний персонаж вместе с внучкой Снегурочкой в нынешний новогодний сезон должны посетить более 70 городов страны. Путь героя сказок начался в Великом Устюге, а до Уфы он успел посетить Красноярск, Тюмень, Читу, Челябинск и другие населённые пункты к востоку от Урала. После Уфы в его маршруте обозначены Оренбург, Самара, Нижний Новгород, Волгоград. 31 декабря новогодняя делегация прибудет в Петрозаводск, а завершится маршрут в «Старый Новый год» в его резиденции.

Журналисты отмечают, что честь встретить сказочную команду выпала чиновникам. В это время дети с родителями вынуждены были столпиться за металлическим ограждением.

Сегодня стало известно, что не все новогодние городки в Уфе откроются к дате, установленной Хабировым.

В Уфе не все новогодние городки откроются к установленной Хабировым дате
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новый год#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Глава Башкирии раскрыл подробности строительства Восточного выезда
Сегодня, 06:43
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Сегодня, 07:57
«Попали люди»: глава Башкирии прокомментировал включение в санкционные списки
Сегодня, 08:11
Из Уфы можно будет долететь до Кемерово
Сегодня, 10:43
В Уфе на месте недостроенного торгового центра разместят многофункциональный ЖК
Сегодня, 04:51