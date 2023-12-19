Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой

Главный новогодний персонаж вместе с внучкой Снегурочкой в нынешний новогодний сезон должны посетить более 70 городов страны. Путь героя сказок начался в Великом Устюге, а до Уфы он успел посетить Красноярск, Тюмень, Читу, Челябинск и другие населённые пункты к востоку от Урала. После Уфы в его маршруте обозначены Оренбург, Самара, Нижний Новгород, Волгоград. 31 декабря новогодняя делегация прибудет в Петрозаводск, а завершится маршрут в «Старый Новый год» в его резиденции.