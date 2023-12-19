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Published Вчера, 09:39

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

БПЛА в Сахалинской области впервые доставил медицинский груз на расстояние 40 км

19 декабря 2023, 09:39
В островном районе расширяют применение беспилотников в повседневной жизни. Теперь дроны готовят к использованию в сфере здравоохранения. В рамках тестового запуска БПЛА доставил медицинский груз на расстояние 40 км, преодолев путь из одного района в другой.

Медицинские препараты и анализы, упакованные в герметичный контейнер, отправили из ФАПа в селе Чапланово Холмского района в Невельск. Груз принял главный врач Невельской ЦРБ Алексей Саранов, зафиксировав успешную доставку. Для теста использовали дрон, который может перевозить 10-килограммовый контейнер на расстояние до 100 км. При этом сложные погодные условия, в том числе сильный ветер, беспилотнику не страшны. Таким образом, потенциал БПЛА открывает широкие возможности в обеспечении надежной и эффективной доставки грузов даже в самые отдаленные и труднодоступные районы Сахалинской области.

«Мы успешно вовлекли все профильные ведомства в процесс реализации пилотного проекта, что позволило нам оперативно настроить взаимодействие между всеми участниками. Благодаря этому мы смогли сократить время на подготовительный этап. Теперь мы полностью готовы приступить к реализации второго этапа проекта», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Реализация масштабного проекта создаст возможности для предоставления широкого спектра сервисов и услуг для сахалинцев и курильчан. А качество и доступность процессов встанут на один уровень с теми, что предоставляются в областном центре, позволяя таким образом улучшить жизнь людей.

«То, что мы сейчас увидели, подтверждает амбициозность и возможность использования БПЛА в работе министерства здравоохранения и во благо жителей всей области. Благодаря работе правительства, а также поддержке министерства цифрового и технологического развития региона и центра региональной цифровой трансформации теперь получить помощь можно будет гораздо быстрее — благодаря возможности доставки анализов в короткие сроки», — добавил заместитель председателя правительства Вячеслав Аленьков.

Тестовый запуск беспилотника для перевозки груза — важный шаг в развертывании сети хабов для доставки отправлений в островном регионе. Ее запланировали на 2024 год. Реализация этого проекта будет значительным шагом вперед, который упростит логистические процессы и обеспечит удаленные районы Сахалинской области возможностью быстрой доставки.

«Сахалинская область — уникальный регион для апробации сложных технологических проектов. Это заключается в высокой динамике трансфера идеи в пилот и дальше в продукт, сервис или услугу. Лучшие практики внедрения беспилотные технологий можно будет уже в следующем году тиражировать в другие регионы, а компании в этой сфере получат новые рынки и возможности», — прокомментировал инвестиционный директор фонда «Восход» Егор Назаров.

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