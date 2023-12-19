Более 1000 тонн рыбы по социальным ценам продали на Сахалине и Курилах в 2023 году

По итогам текущего года в Сахалинской области установили новый рекорд продажи сезонной рыбы по доступным ценам. Во всех муниципалитетах островного региона населению реализовали около 1040 тонн даров моря. Это в 2,6 раза больше показателей 2022 года.