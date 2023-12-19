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Posted Вчера, 09:23

Published Вчера, 09:23

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Более 100 семей на юге Сахалина получили квартиры перед Новым годом

19 декабря 2023, 09:23
В Сахалинской области продолжается расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Островной регион с опережением выполняет 2-й этап федеральной программы. За прошедшую неделю ключи от новых квартир вместо ветхого жилья получили еще более 100 семей на юге Сахалина.

Сразу несколько праздничных мероприятий прошло в Корсаковском районе. С разницей в несколько декабрьских дней новоселье отметили жители Корсакова, Озерского, Пихтового и Берегового. 105 семей отметят Новый год в благоустроенном жилье.

57 корсаковских семей переехали в новостройку на улице Лермонтова, 26/5. Все квартиры уже отделаны под ключ: в них выполнен косметический ремонт, смонтирована сантехника, подключены плиты и водонагреватели. Во дворе дома обустроена парковочная зона и детская игровая площадка.

«Перед нами стоят большие задачи не только по переселению, но и по сносу ветхих строений. В 2023 году выполнена колоссальная работа, продолжим ее и в следующем году. Важно, что губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко поддерживает наш муниципалитет в решении квартирного вопроса. Каждый этап рассчитываем, согласовываем, выполняем. Кроме того, выполнение государственной задачи находится на личном контроле у президента России Владимира Путина, ведь новое жилье в районе возводится в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, — прокомментировал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Еще 48 семей отпраздновали переселение в селе Озерском. В дома № 32/1 и 32/2 на улице Центральной переехали не только местные жители, но и собственники аварийного фонда из Пихтового и Берегового. Сдачу двух многоквартирных домов вынужденно приостанавливали из-за смены застройщика, но теперь новостройки готовы к тому, чтобы принять новых владельцев.

Суммарно в течении пяти лет на территории Корсаковского района расселили свыше 40 тысяч кв. м. аварийного жилья. Почти тысяча семей получили новые квартиры. С 2019 года по настоящее время в муниципалитете для этого уже построили 20 многоквартирных домов.

Активную работу по расселению аварийного фонда ведут и в Южно-Сахалинске. Там за 5 лет почти 2,5 тысячи горожан улучшили жилищные условия. Реализация программы по переселению граждан из непригодного жилищного фонда продлится в 2024 году. В островной столице в рамках этой инициативы запланировали сдачу домов в Ново-Александровске и на улице Больничной.

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