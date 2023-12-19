«Башнефть» исполняет детские мечты

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Все мы в преддверии Нового года, независимо от возраста, мечтаем о чуде — волшебном подарке или удивительной встрече, которая способна перевернуть в лучшую сторону всю нашу жизнь. Работники компании «Башнефть», входящей в НК «Роснефть», ежегодно творят чудеса для ребятишек из детских домов, приютов и реабилитационных центров.
12-й год подряд ежегодно более тысячи детей из 23 подшефных учреждений в рамках волонтерской акции «Башнефти» делятся своими новогодними мечтами с Дедом Морозом. Старый волшебник передает их письма нефтяникам, и те воплощают детские мечты в реальность. Каждый ребенок получает именной подарок — мягкую игрушку, гаджет, спортивную форму или что-то другое, но обязательно ту вещь, о которой мечтал. Нефтяники покупают их на собственные средства и искренне радуются, что могут одарить новогодним счастьем своих маленьких земляков, остро нуждающихся в заботе и участии.
В этом году предприятие решило расширить формат акции и пригласило ребят на хоккейный матч во Дворец спорта в Уфе, где сразились две любительские команды «Уфаоргсинтеза». Символическое вбрасывание перед игрой провели воспитанник Семейного центра «Вместе» Данил Исмагилов и известная отечественная хоккеистка, вратарь уфимской «Агидели» и сборной России Анна Пругова. Она пожелала спортсменам и зрителям почувствовать себя одной дружной командой, подчеркнув, что корпоративный спорт поднимает настроение и создает особый командный дух.
Маленькие зрители бурно приветствовали хоккеистов. Веселил публику маскот Нефтёнок, успевающий еще и фотографироваться со всеми желающими.
Кстати, приятные новогодние сюрпризы от нефтяников получают не только дети из приютов Башкирии, но и ребята, проживающие в детдомах в Тюмени и Нарьян-Маре — в регионах присутствия предприятия, а также малообеспеченные многодетные семьи и дети беженцев ЛНР и ДНР.
— Над ними тоже взяли шефство волонтеры «Башнефти», — пояснила в перерыве между таймами начальник отдела социальных проектов ПАО АНК «Башнефть» Русалина Галеева. — Кстати, приятные сюрпризы ждут ребят не только перед новогодними праздниками. Не остаются подшефные мальчишки и девчонки без поздравлений и 1 сентября. В День знаний в рамках акции «Подарок к школе» волонтеры преподносят им самое нужное — школьные принадлежности, форму, повседневную и спортивную одежду, учебное оборудование, книги, планшеты.
Хочется отметить, что количество волонтеров на предприятии с каждым годом растет, по прошествии 12 лет, а именно столько длится акция, их число перевалило за цифру 5 тысяч! Артем Соколов присоединился к корпоративному волонтерском движению в числе первых на предприятии. Нефтяник рассказал, что в этом году помимо подарков, которые заказали сами ребята, они получат также индивидуальную именную открытку с поздравлением. Произойдет это 25 декабря на новогоднем утреннике в Семейном центре «Вместе». На хоккейном же матче всем маленьким зрителям вручили сладкие призы.
— Интересно, а почему нефтяники решили преподнести их именно на хоккейном турнире, а скажем не на футбольном или волейбольном? — спрашиваю у организаторов.
— Новый год предполагает зимние виды спорта — поясняет Артем Соколов. — И мы хотим приобщить к ним как можно больше ребят. Подавляющее большинство мальчишек и девчонок никогда не видели настоящий хоккей, не были во Дворце спорта. Сегодня же всем желающим мы предоставили возможность покататься на льду. Для них открыли самую большую раздевалку. Ребячьему восторгу не было предела.
Помимо воспитанников семейного центра на лед вышли также дети — приглашенные активисты «Движения первых», которые не захотели быть просто зрителями и организовали в перерыве между таймами «Веселые старты». Дети же из приюта в это время участвовали в театрализованном представлении, разыгранном потешными аниматорами.
— Общаясь с воспитанниками детских домов и приютов, мы занимаемся еще и профориентационной работой, — отметила Русалина Галеева. — Для нас важно, чтобы эти дети уже в юном возрасте определились с профессией. А если она будет связана с «нефтянкой» — приятно вдвойне! Для нас важно увидеть счастливые детские глаза, услышать искреннее «спасибо», почувствовать, что добрые дела действительно приносят пользу. Поэтому мы поддерживаем все интересные начинания наших волонтеров, отряд которых становится многочисленнее.
Хоккейный турнир завершился дружеской «ничьей». А затем спортсмены вручили подарки юным зрителям, не скрывавшим своего восторга от увиденного.