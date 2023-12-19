«Башнефть» исполняет детские мечты

Хочется отметить, что количество волонтеров на предприятии с каждым годом растет, по прошествии 12 лет, а именно столько длится акция, их число перевалило за цифру 5 тысяч! Артем Соколов присоединился к корпоративному волонтерском движению в числе первых на предприятии. Нефтяник рассказал, что в этом году помимо подарков, которые заказали сами ребята, они получат также индивидуальную именную открытку с поздравлением. Произойдет это 25 декабря на новогоднем утреннике в Семейном центре «Вместе». На хоккейном же матче всем маленьким зрителям вручили сладкие призы.