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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

2024 год в Башкирии станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями

2024 год в Башкирии станет Годом заботы о людях с ОВЗ

19 декабря 2023, 07:29
Фото: Midjourney

2024 год в Башкирии станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в своем послании депутатам Курултая.

2024 год в Башкирии будет объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Предлагаю следующий год объявить годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать такой сильный толчок в этом направлении», — сказал Хабиров.

Глава региона в связи с этим поручил региональному парламенту «поработать над нормативно-правовой базой», а Минздраву республики — проанализировать существующие меры оказания помощи людям с инвалидностью.

Напомним, уходящий 2023 год в Башкирии был объявлен Годом полезных дел для малой родины.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новый год#Хабиров#Азамат Нухов#2024 год
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