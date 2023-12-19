2024 год в Башкирии станет Годом заботы о людях с ОВЗ

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
2024 год в Башкирии будет объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
«Предлагаю следующий год объявить годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать такой сильный толчок в этом направлении», — сказал Хабиров.
Глава региона в связи с этим поручил региональному парламенту «поработать над нормативно-правовой базой», а Минздраву республики — проанализировать существующие меры оказания помощи людям с инвалидностью.
Напомним, уходящий 2023 год в Башкирии был объявлен Годом полезных дел для малой родины.