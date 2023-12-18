Яйца будут ввозить в Россию без пошлин

В свою очередь руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что процедура отмены пошлин на ввоз яиц почти завершилась. Первые не облагаемые пошлиной закупки из Турции, по информации Патрушева, ожидаются приблизительно через две недели, и предполагается, что они позитивно отразятся на ценообразовании в РФ.