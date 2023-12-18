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Яйца будут ввозить в Россию без пошлин

Яйца будут ввозить в Россию без пошлин

18 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) дал согласие на обнуление в России таможенных пошлин на закупки яиц за рубежом.

Как сообщает RT, ссылаясь на интернет-ресурс ЕЭК, в комиссии пришли к выводу о возможности дать отечественным импортёрам право воспользоваться тарифной льготой в форме отмены налога на ввоз куриных яиц.

Благодаря этой мере в РФ можно будет импортировать продукт из дружественных стран по ценам, которые приближены к отечественным, пообещал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В свою очередь руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что процедура отмены пошлин на ввоз яиц почти завершилась. Первые не облагаемые пошлиной закупки из Турции, по информации Патрушева, ожидаются приблизительно через две недели, и предполагается, что они позитивно отразятся на ценообразовании в РФ.

#Россия#Турция#Налог#Яйца
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