Высокие технологии — во благо людям: как на Сахалине внедряют сложные методы лечения

Кроме этого, я хотел бы отметить еще один результат нашей большой работы, который я смело могу назвать прорывом. В рамках развития акушерско-гинекологической помощи на Сахалине появился свой центр ЭКО. Ежегодно несколько сотен островитянок слышат грустный диагноз «Бесплодие» на приеме у врача. Но многие из них все же могут ощутить радость материнства с помощью современных технологий. Если раньше мы проводили предварительную подготовку женщины к ЭКО на Сахалине, а для подсадки эмбриона отправляли ее на материк, то сейчас мы располагаем мощностями для проведения экстракорпорального оплодотворения полного цикла. Центр ЭКО работает чуть меньше года, но он принял уже несколько десятков женщин, причем эффективность манипуляций составила более 50%, в то время как в среднем по России она чуть выше 30%. И уже в феврале 2024 года мы все ждем рождения первого малыша, который появится на свет в результате ЭКО на Сахалине.