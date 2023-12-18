Второе автобусное ДТП в Уфе за сутки: НефАЗ перевозивший 10 пассажиров попал в аварию

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сегодня в Уфе произошло уже второе автонарушение, в котором задействован пассажирский транспорт.
На этот раз на трассе возле населенного пункта Тимашево произошло столкновение между маршрутным автобусом НефАЗ, следующим по маршруту номер пятнадцать, и легковым автомобилем марки «Лада Ларгус». Несмотря на присутствие десяти пассажиров в автобусе в момент аварии, все они остались невредимы. Однако, водитель «Лады» и его пассажир, ребенок, были доставлены в больницу медицинскими работниками, которые прибыли на место происшествия.
Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП уточняются.
Напомним, что ранее стало известно о ДТП у села Алексеевка Уфимского района. Транспортное происшествие случилось с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. Несколько пострадавших пострадали, в их числе — дети.