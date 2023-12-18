Второе автобусное ДТП в Уфе за сутки: НефАЗ перевозивший 10 пассажиров попал в аварию

На этот раз на трассе возле населенного пункта Тимашево произошло столкновение между маршрутным автобусом НефАЗ, следующим по маршруту номер пятнадцать, и легковым автомобилем марки «Лада Ларгус». Несмотря на присутствие десяти пассажиров в автобусе в момент аварии, все они остались невредимы. Однако, водитель «Лады» и его пассажир, ребенок, были доставлены в больницу медицинскими работниками, которые прибыли на место происшествия.