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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Уфе столкнулся автобус НефАЗ и встречная «Лада Ларгус»

Второе автобусное ДТП в Уфе за сутки: НефАЗ перевозивший 10 пассажиров попал в аварию

18 декабря 2023, 09:57
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана

В Уфе столкнулся автобус НефАЗ и встречная «Лада Ларгус»

Подробности ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана

Сегодня в Уфе произошло уже второе автонарушение, в котором задействован пассажирский транспорт.

На этот раз на трассе возле населенного пункта Тимашево произошло столкновение между маршрутным автобусом НефАЗ, следующим по маршруту номер пятнадцать, и легковым автомобилем марки «Лада Ларгус». Несмотря на присутствие десяти пассажиров в автобусе в момент аварии, все они остались невредимы. Однако, водитель «Лады» и его пассажир, ребенок, были доставлены в больницу медицинскими работниками, которые прибыли на место происшествия.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, что ранее стало известно о ДТП у села Алексеевка Уфимского района. Транспортное происшествие случилось с экскурсионным автобусом, который перевозил 33 пассажиров. Несколько пострадавших пострадали, в их числе — дети.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП#ДТП с ребенком#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП с автобусом#Виалина Ахсанова
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